O caminhão munck tombou sobre o operador, que morreu esmagado em Presidente Kennedy Crédito: Fábio Jordão

Um homem 44 anos morreu em um acidente de trabalho em Presidente Kennedy , no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com informações da prefeitura e da Polícia Militar, o operador de uma empresa fornecedora do município foi a óbito ao ser esmagado por um caminhão, durante a construção de uma praça na comunidade de Campo Novo, interior do município.

Segundo a prefeitura, o operador estava entre uma das muretas da construção e o caminhão munck – utilizado para içamento e transporte de cargas. Segundo o município, o veículo tombou porque o operador não acionou uma das sapatas que firmam o veículo ao solo, enquanto fazia o descarregamento de PAVI-S, blocos utilizados para calçamento.

"De acordo com a subcontratada, o trabalhador de 44 anos, tinha vasta experiência nesse tipo de serviço, e por algum motivo descumpriu com norma técnica de segurança, o que infelizmente resultou no trágico acidente", informaram por meio de nota.

A Polícia Militar informou que uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito, por isso a perícia foi acionada. De acordo com a PMES, as informações do boletim também apontam que um homem operava o caminhão de uma empresa, quando o veículo tombou e acabou esmagando a vítima em uma parede.

Your browser does not support the audio element. Trabalhador morre em acidente em obra de Presidente Kennedy

Procurda, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy ressaltou que o operador não faz parte do quadro de funcionários, mas da empresa fornecedora contratada para a construção da Praça Saudável na comunidade de Campo Novo. Porém, servidores municipais estão no local prestando o apoio necessário.