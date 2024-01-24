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Tragédia

Trabalhador morre em acidente em obra de Presidente Kennedy

A vítima de 44 anos operava um caminhão munck, mas não acionou as sapatas que firmam o veículo ao solo durante um descarregamento de blocos; o veículo tombou e o esmagou, segundo a prefeitura
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 jan 2024 às 11:31

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 11:31

Trabalhador morre em acidente de trabalho em Presidente Kennedy
O caminhão munck tombou sobre o operador, que morreu esmagado em Presidente Kennedy Crédito: Fábio Jordão
Um homem 44 anos morreu em um acidente de trabalho em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com informações da prefeitura e da Polícia Militar, o operador de uma empresa fornecedora do município foi a óbito ao ser esmagado por um caminhão, durante a construção de uma praça na comunidade de Campo Novo, interior do município.
Segundo a prefeitura, o operador estava entre uma das muretas da construção e o caminhão munck – utilizado para içamento e transporte de cargas. Segundo o município, o veículo tombou porque o operador não acionou uma das sapatas que firmam o veículo ao solo, enquanto fazia o descarregamento de PAVI-S, blocos utilizados para calçamento. 
"De acordo com a subcontratada, o trabalhador de 44 anos, tinha vasta experiência nesse tipo de serviço, e por algum motivo descumpriu com norma técnica de segurança, o que infelizmente resultou no trágico acidente", informaram por meio de nota.
A Polícia Militar informou que uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito, por isso a perícia foi acionada. De acordo com  a  PMES, as informações do boletim também apontam que um homem operava o caminhão de uma empresa, quando o veículo tombou e acabou esmagando a vítima em uma parede.
Trabalhador morre em acidente em obra de Presidente Kennedy
Procurda, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy ressaltou que o operador não faz parte do quadro de funcionários, mas da empresa fornecedora contratada para a construção da Praça Saudável na comunidade de Campo Novo. Porém, servidores municipais estão no local prestando o apoio necessário.
"A Prefeitura de Presidente Kennedy lamenta a fatalidade e se solidariza com a família e amigos do trabalhador", informaram.

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