'Tomara que Vanderley não toque o Malvadão', brinca padre Patrick no Convento

Conhecido pelas respostas bem-humoradas aos seguidores , o padre Patrick Fernandes participou do terceiro dia do Oitavário e abriu a fala já fazendo referência à confusão do técnico de sonorização. "Espero que o Vanderley não toque o 'Malvadão'", brincou, provocando risadas no público.

A canção que o capixaba se referiu se chama "Malvadão 3" , do cantor fluminense Xamã. Com uma batida marcante, a música fez bastante sucesso recentemente, sendo trilha sonora dos famosos vídeos de dancinhas no TikTok . Porém, digamos que a letra dela é um tanto quanto "saliente".

Horas antes, o padre Patrick já tinha participado do programa "Salve Mães das Alegrias" , durante o qual revelou que se divertiu bastante com o vídeo do reggae. Dentro do estúdio, ele também brincou com o frei Gustavo, que comandava a missa de abertura do Oitavário, quando a confusão aconteceu.

"Poderia ser pior, frei. Podia ser o 'Malvadão'. Eu achei hilário o vídeo. Ri muito! Desculpa, viu, frei, mas eu dei umas risadas" Patrick Fernandes - Padre

Atualmente com cerca de 5 milhões de seguidores no Instagram , ele contou que começou a gravar os vídeos após iniciar um tratamento contra depressão, pouco antes do início da pandemia. "Comecei a gravar para o público da minha paróquia, no interior o Pará . Naquela época, eram 1.500 seguidores", disse.

REGGAE NO CONVENTO

A troca de músicas aconteceu durante a missa de abertura do Oitavário, que aconteceu no último domingo (17), no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha . A celebração era comandada pelo frei Gustavo, que pretendia colocar a canção "Laços" do cantor e compositor Nando Reis.

Segundo o frade, a canção serviria para um momento de reflexão, devido à letra que trata de amor, cuidado e generosidade. Em vez disso, quando o sonoplasta Vanderley Gaigher deu o play, começou a tocar um reggae. A confusão causou estranheza e, claro, risadas entre os cerca de 2 mil fiéis.

De acordo com os protagonistas, tudo não passou de uma pequena falha na comunicação. Antes da missa, o frei Gustavo enviou uma playlist para o técnico, por meio de um aplicativo de mensagens. No entanto, Vanderley entendeu que o link continha apenas a música correta, o que gerou a confusão.

Apesar do imprevisto, a canção foi colocada pouco depois e a celebração continuou – mas não sem que o vídeo viralizasse nas redes sociais de A Gazeta e chegasse até no cantor Nando Reis, que brincou e disse que poderia ter feito uma versão de "Laços" no ritmo de reggae, se necessário.