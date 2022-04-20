'Tomara que Vanderley não toque o Malvadão', brinca padre Patrick no Convento

Não tem jeito: o reggae que tocou por engano durante uma missa no Convento da Penha promete ser um dos episódios mais emblemáticos da Festa da Penha deste ano e segue fazendo sucesso – dentro e fora da internet. Desta vez, o momento foi relembrado durante a pregação dessa terça-feira (19).
Conhecido pelas respostas bem-humoradas aos seguidores, o padre Patrick Fernandes participou do terceiro dia do Oitavário e abriu a fala já fazendo referência à confusão do técnico de sonorização. "Espero que o Vanderley não toque o 'Malvadão'", brincou, provocando risadas no público.
A canção que o capixaba se referiu se chama "Malvadão 3", do cantor fluminense Xamã. Com uma batida marcante, a música fez bastante sucesso recentemente, sendo trilha sonora dos famosos vídeos de dancinhas no TikTok. Porém, digamos que a letra dela é um tanto quanto "saliente".
Horas antes, o padre Patrick já tinha participado do programa "Salve Mães das Alegrias", durante o qual revelou que se divertiu bastante com o vídeo do reggae. Dentro do estúdio, ele também brincou com o frei Gustavo, que comandava a missa de abertura do Oitavário, quando a confusão aconteceu.
"Poderia ser pior, frei. Podia ser o 'Malvadão'. Eu achei hilário o vídeo. Ri muito! Desculpa, viu, frei, mas eu dei umas risadas"
Atualmente com cerca de 5 milhões de seguidores no Instagram, ele contou que começou a gravar os vídeos após iniciar um tratamento contra depressão, pouco antes do início da pandemia. "Comecei a gravar para o público da minha paróquia, no interior o Pará. Naquela época, eram 1.500 seguidores", disse.
Apesar de atuar na cidade de Paraupebas (PA), Patrick Fernandes nasceu em Colatina e foi criado no distrito de Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Na visão dele, o sucesso na internet e o bom humor estão a serviço da religiosidade. "A fé precisa ser leve", defendeu.
REGGAE NO CONVENTO
A troca de músicas aconteceu durante a missa de abertura do Oitavário, que aconteceu no último domingo (17), no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. A celebração era comandada pelo frei Gustavo, que pretendia colocar a canção "Laços" do cantor e compositor Nando Reis.
Segundo o frade, a canção serviria para um momento de reflexão, devido à letra que trata de amor, cuidado e generosidade. Em vez disso, quando o sonoplasta Vanderley Gaigher deu o play, começou a tocar um reggae. A confusão causou estranheza e, claro, risadas entre os cerca de 2 mil fiéis.
De acordo com os protagonistas, tudo não passou de uma pequena falha na comunicação. Antes da missa, o frei Gustavo enviou uma playlist para o técnico, por meio de um aplicativo de mensagens. No entanto, Vanderley entendeu que o link continha apenas a música correta, o que gerou a confusão.
Apesar do imprevisto, a canção foi colocada pouco depois e a celebração continuou – mas não sem que o vídeo viralizasse nas redes sociais de A Gazeta e chegasse até no cantor Nando Reis, que brincou e disse que poderia ter feito uma versão de "Laços" no ritmo de reggae, se necessário.
Tomara que Vanderley não toque o Malvadão, brinca padre Patrick no Convento