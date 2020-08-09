“Todos concordavam que a educação precisava ser mediada pela tecnologia”

Na educação, esse “novo normal”, que inclui aulas mediadas pela tecnologia, e no período pós-pandemia vai contar também com aulas presenciais, vai gerar um modelo de educação híbrida, em que o aluno é mais protagonista de sua aprendizagem a partir do momento em que faz mais buscas, entra em contato com mais fontes de conhecimento, desenvolve habilidades extraclasses, e isso é muito bom para uma formação mais completa. A tendência é que com a estabilização do modelo híbrido, no futuro, o próprio termo “educação” dê conta de expressar esse novo formato.