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Veja as linhas

Terminal de Itaparica reabre com queixas de aglomeração em Vila Velha

Após ficar interditado por mais de dois anos, o terminal rodoviário foi reinaugurado na última sexta-feira (22) com nova estrutura e voltou a operar nesta segunda-feira (25). Previsão é de que 35 mil passageiros circulem no local
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2021 às 11:11

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 11:11

Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reabriu para a população para embarque e desembarque de passageiros na manhã desta segunda-feira (25). Apesar da reinauguração, que aconteceu após o local ficar interditado por dois anos e meio, um problema antigo foi apontado pelos usuários do terminal rodoviário: a superlotação dos ônibus. Em meio à pandemia da Covid-19, em que é preciso evitar aglomerações e manter o distanciamento social, grandes filas se formaram em algumas linhas no local.
Na manhã desta segunda-feira, o repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, esteve no terminal e conversou com algumas pessoas, que reclamaram das aglomerações. Uma passageira que estava prestes a embarcar no ônibus disse que a situação ainda está complicada. Outra passageira declarou que a superlotação dos ônibus é um problema que já se normalizou na rotina dos capixabas. “Tem que enfrentar. Nós somos trabalhadores, isso aí é quase todo dia", afirmou.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a aglomeração é um fator de risco. A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que as pessoas fiquem a pelo menos um 1,5 m de distância umas das outras. Contudo, é uma regra que tem sido difícil de manter nos ônibus e terminais. “Está muito cheio dentro dos ônibus. Eles pedem para manter a distância, mas como? Aí a gente não tem como esperar. Tem que enfrentar e pedir força a Deus”, desabafou uma passageira.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, a manhã desta segunda-feira (25) foi marcada por um fluxo intenso de pessoas, com registros de cenas de aglomeração tanto nos coletivos do Transcol quanto nas filas de embarque.
Segundo o governo do Estado, são esperados cerca de 30 a 35 mil passageiros no Terminal de Itaparica nesta segunda-feira. Com o tempo e a retomada das atividades, estima-se que a previsão seja de 40 a 45 mil pessoas circulando diariamente pelo local.
Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25)
Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

VEJA AS LINHAS DO NOVO TERMINAL DE ITAPARICA

Tendo em vista a reforma do Terminal de Itaparica, profissionais da Ceturb-ES estiveram fazendo a coordenação dos passageiros a fim de orientá-los sobre as novas linhas de ônibus, a plataforma de embarque, bem como ambientá-los no local. Acompanhe a seguir quais são as linhas existentes:
  • 501: Terminal Jacaraípe 
  • 508: Terminal Laranjeiras 
  • 532: Praça de Eucalipto - Circular 
  • 551: Terminal Jacaraípe 
  • 552: Terminal Campo Grande 
  • 557: Terminal Itaparica - Circular 
  • 558: Terminal Itaparica - Circular 
  • 560: Terminal Laranjeiras 
  • 581: Bela Vista 
  • 582: Padre Gabriel 
  • 585: Jardim Botânico 
  • 588: Terminal Campo Grande 
  • 593: Vista Linda 
  • 600: Terminal Ibes 
  • 603: Terminal Ibes 
  • 609: Barra do Jucu 
  • 610: Terminal Vila Velha 
  • 611: Praia da Costa 
  • 612: Parque Residencial Terra Vermelha 
  • 613: Ponta da Fruta 
  • 614: Terminal Jardim América 
  • 616: Morada da Barra 
  • 617: João Goulart 
  • 618: São Conrado 
  • 619: Balneário Ponta da Fruta 
  • 624: Terminal São Torquato 
  • 626: Terminal São Torquato 
  • 636: Terminal Vila Velha 
  • 652: Bairro Darly Santos 
  • 653: Normília 
  • 654: Lagoa Jabaeté 
  • 655: Santa Paula - Circular 
  • 656: Terminal Vila Velha 
  • 657: Xurí 
  • 659: Retiro do Congo 
  • 660: Terminal São Torquato 
  • 661: Praça Vila Velha - Circular 
  • 669: Village do Sol
  • 672: Trevo de Setiba

NOVA COBERTURA

Ao conversar com o diretor-presidente da Ceturb e responsável pela logística e administração do terminal, Raphael Trés, o repórter Aurélio de Freitas o questionou sobre a nova cobertura feita para o Terminal de Itaparica.
Trés explicou se tratar de uma cobertura com uma tecnologia importada da França, e que apresenta uma qualidade acima de outras que estão disponíveis no mercado. Para mantê-la, é necessário fazer uma manutenção anual com duração de pelo menos 25 anos. Dessa forma, é o material ideal para a estrutura do local.
Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25)
Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

NOTA DA CETURB

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta sobre as queixas de aglomeração, a Ceturb informou, por nota, que a reabertura do Terminal Itaparica aconteceu dentro da normalidade operacional. “Nos horários de pico há uma concentração maior de passageiros, verificada em todos os terminais, mas a frequência de veículos faz com que as aglomerações se desfaçam em poucos minutos”, comunicou.
Além disso, para manter o distanciamento e lembrar as pessoas sobre as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia, esclareceu que “no piso do terminal há marcação para a formação de filas seguras e o sistema de sonorização emite alertas periodicamente sobre o distanciamento seguro e a necessidade do uso de máscara”.
Com o objetivo de tirar dúvidas sobre as linhas e plataformas, agentes vão orientar os passageiros nesta semana. “Alguns passageiros precisaram de orientação para identificar suas linhas e ao longo desta semana os agentes da Companhia vão acompanhar de perto para auxiliar os usuários”, destacou.
Com informações da TV Gazeta.

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