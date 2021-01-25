Terminal de Itaparica reabre com queixas de aglomeração em Vila Velha

O Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reabriu para a população para embarque e desembarque de passageiros na manhã desta segunda-feira (25). Apesar da reinauguração, que aconteceu após o local ficar interditado por dois anos e meio, um problema antigo foi apontado pelos usuários do terminal rodoviário: a superlotação dos ônibus. Em meio à pandemia da Covid-19, em que é preciso evitar aglomerações e manter o distanciamento social, grandes filas se formaram em algumas linhas no local.
Na manhã desta segunda-feira, o repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, esteve no terminal e conversou com algumas pessoas, que reclamaram das aglomerações. Uma passageira que estava prestes a embarcar no ônibus disse que a situação ainda está complicada. Outra passageira declarou que a superlotação dos ônibus é um problema que já se normalizou na rotina dos capixabas. “Tem que enfrentar. Nós somos trabalhadores, isso aí é quase todo dia", afirmou.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a aglomeração é um fator de risco. A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que as pessoas fiquem a pelo menos um 1,5 m de distância umas das outras. Contudo, é uma regra que tem sido difícil de manter nos ônibus e terminais. “Está muito cheio dentro dos ônibus. Eles pedem para manter a distância, mas como? Aí a gente não tem como esperar. Tem que enfrentar e pedir força a Deus”, desabafou uma passageira.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, a manhã desta segunda-feira (25) foi marcada por um fluxo intenso de pessoas, com registros de cenas de aglomeração tanto nos coletivos do Transcol quanto nas filas de embarque.
Segundo o governo do Estado, são esperados cerca de 30 a 35 mil passageiros no Terminal de Itaparica nesta segunda-feira. Com o tempo e a retomada das atividades, estima-se que a previsão seja de 40 a 45 mil pessoas circulando diariamente pelo local.
VEJA AS LINHAS DO NOVO TERMINAL DE ITAPARICA
Tendo em vista a reforma do Terminal de Itaparica, profissionais da Ceturb-ES estiveram fazendo a coordenação dos passageiros a fim de orientá-los sobre as novas linhas de ônibus, a plataforma de embarque, bem como ambientá-los no local. Acompanhe a seguir quais são as linhas existentes:
- 501: Terminal Jacaraípe
- 508: Terminal Laranjeiras
- 532: Praça de Eucalipto - Circular
- 551: Terminal Jacaraípe
- 552: Terminal Campo Grande
- 557: Terminal Itaparica - Circular
- 558: Terminal Itaparica - Circular
- 560: Terminal Laranjeiras
- 581: Bela Vista
- 582: Padre Gabriel
- 585: Jardim Botânico
- 588: Terminal Campo Grande
- 593: Vista Linda
- 600: Terminal Ibes
- 603: Terminal Ibes
- 609: Barra do Jucu
- 610: Terminal Vila Velha
- 611: Praia da Costa
- 612: Parque Residencial Terra Vermelha
- 613: Ponta da Fruta
- 614: Terminal Jardim América
- 616: Morada da Barra
- 617: João Goulart
- 618: São Conrado
- 619: Balneário Ponta da Fruta
- 624: Terminal São Torquato
- 626: Terminal São Torquato
- 636: Terminal Vila Velha
- 652: Bairro Darly Santos
- 653: Normília
- 654: Lagoa Jabaeté
- 655: Santa Paula - Circular
- 656: Terminal Vila Velha
- 657: Xurí
- 659: Retiro do Congo
- 660: Terminal São Torquato
- 661: Praça Vila Velha - Circular
- 669: Village do Sol
- 672: Trevo de Setiba
NOVA COBERTURA
Ao conversar com o diretor-presidente da Ceturb e responsável pela logística e administração do terminal, Raphael Trés, o repórter Aurélio de Freitas o questionou sobre a nova cobertura feita para o Terminal de Itaparica.
Trés explicou se tratar de uma cobertura com uma tecnologia importada da França, e que apresenta uma qualidade acima de outras que estão disponíveis no mercado. Para mantê-la, é necessário fazer uma manutenção anual com duração de pelo menos 25 anos. Dessa forma, é o material ideal para a estrutura do local.
NOTA DA CETURB
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta sobre as queixas de aglomeração, a Ceturb informou, por nota, que a reabertura do Terminal Itaparica aconteceu dentro da normalidade operacional. “Nos horários de pico há uma concentração maior de passageiros, verificada em todos os terminais, mas a frequência de veículos faz com que as aglomerações se desfaçam em poucos minutos”, comunicou.
Além disso, para manter o distanciamento e lembrar as pessoas sobre as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia, esclareceu que “no piso do terminal há marcação para a formação de filas seguras e o sistema de sonorização emite alertas periodicamente sobre o distanciamento seguro e a necessidade do uso de máscara”.
Com o objetivo de tirar dúvidas sobre as linhas e plataformas, agentes vão orientar os passageiros nesta semana. “Alguns passageiros precisaram de orientação para identificar suas linhas e ao longo desta semana os agentes da Companhia vão acompanhar de perto para auxiliar os usuários”, destacou.
Com informações da TV Gazeta.