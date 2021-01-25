Terminal de Itaparica reabre com queixas de aglomeração em Vila Velha

Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O Terminal de Itaparica, em Vila Velha , reabriu para a população para embarque e desembarque de passageiros na manhã desta segunda-feira (25). Apesar da reinauguração, que aconteceu após o local ficar interditado por dois anos e meio, um problema antigo foi apontado pelos usuários do terminal rodoviário: a superlotação dos ônibus. Em meio à pandemia da Covid-19, em que é preciso evitar aglomerações e manter o distanciamento social, grandes filas se formaram em algumas linhas no local.

Na manhã desta segunda-feira, o repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, esteve no terminal e conversou com algumas pessoas, que reclamaram das aglomerações. Uma passageira que estava prestes a embarcar no ônibus disse que a situação ainda está complicada. Outra passageira declarou que a superlotação dos ônibus é um problema que já se normalizou na rotina dos capixabas. “Tem que enfrentar. Nós somos trabalhadores, isso aí é quase todo dia", afirmou.

Em meio à pandemia do novo coronavírus , a aglomeração é um fator de risco. A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que as pessoas fiquem a pelo menos um 1,5 m de distância umas das outras. Contudo, é uma regra que tem sido difícil de manter nos ônibus e terminais. “Está muito cheio dentro dos ônibus. Eles pedem para manter a distância, mas como? Aí a gente não tem como esperar. Tem que enfrentar e pedir força a Deus”, desabafou uma passageira.

Segundo a reportagem da TV Gazeta, a manhã desta segunda-feira (25) foi marcada por um fluxo intenso de pessoas, com registros de cenas de aglomeração tanto nos coletivos do Transcol quanto nas filas de embarque.

Segundo o governo do Estado, são esperados cerca de 30 a 35 mil passageiros no Terminal de Itaparica nesta segunda-feira. Com o tempo e a retomada das atividades, estima-se que a previsão seja de 40 a 45 mil pessoas circulando diariamente pelo local.

Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

VEJA AS LINHAS DO NOVO TERMINAL DE ITAPARICA

501: Terminal Jacaraípe

508: Terminal Laranjeiras

532: Praça de Eucalipto - Circular

551: Terminal Jacaraípe

552: Terminal Campo Grande

557: Terminal Itaparica - Circular

558: Terminal Itaparica - Circular

560: Terminal Laranjeiras

581: Bela Vista

582: Padre Gabriel

585: Jardim Botânico

588: Terminal Campo Grande

593: Vista Linda

600: Terminal Ibes

603: Terminal Ibes

609: Barra do Jucu

610: Terminal Vila Velha

611: Praia da Costa

612: Parque Residencial Terra Vermelha

613: Ponta da Fruta

614: Terminal Jardim América

616: Morada da Barra

617: João Goulart

618: São Conrado

619: Balneário Ponta da Fruta

624: Terminal São Torquato

626: Terminal São Torquato

636: Terminal Vila Velha

652: Bairro Darly Santos

653: Normília

654: Lagoa Jabaeté

655: Santa Paula - Circular

656: Terminal Vila Velha

657: Xurí

659: Retiro do Congo

660: Terminal São Torquato

661: Praça Vila Velha - Circular

669: Village do Sol

672: Trevo de Setiba



NOVA COBERTURA

Ao conversar com o diretor-presidente da Ceturb e responsável pela logística e administração do terminal, Raphael Trés, o repórter Aurélio de Freitas o questionou sobre a nova cobertura feita para o Terminal de Itaparica.

Trés explicou se tratar de uma cobertura com uma tecnologia importada da França, e que apresenta uma qualidade acima de outras que estão disponíveis no mercado. Para mantê-la, é necessário fazer uma manutenção anual com duração de pelo menos 25 anos. Dessa forma, é o material ideal para a estrutura do local.

Terminal de Itaparica reabre para a população neste segunda (25) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

NOTA DA CETURB

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta sobre as queixas de aglomeração, a Ceturb informou, por nota, que a reabertura do Terminal Itaparica aconteceu dentro da normalidade operacional. “Nos horários de pico há uma concentração maior de passageiros, verificada em todos os terminais, mas a frequência de veículos faz com que as aglomerações se desfaçam em poucos minutos”, comunicou.

Além disso, para manter o distanciamento e lembrar as pessoas sobre as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia, esclareceu que “no piso do terminal há marcação para a formação de filas seguras e o sistema de sonorização emite alertas periodicamente sobre o distanciamento seguro e a necessidade do uso de máscara”.

Com o objetivo de tirar dúvidas sobre as linhas e plataformas, agentes vão orientar os passageiros nesta semana. “Alguns passageiros precisaram de orientação para identificar suas linhas e ao longo desta semana os agentes da Companhia vão acompanhar de perto para auxiliar os usuários”, destacou.