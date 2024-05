Celebração

Terço dos Homens reúne devotos em Vila Velha neste sábado (25)

11ª edição do evento católico acontece no Parque da Prainha, encerrando festejos do mês dedicado a Nossa Senhora da Penha

2 min de leitura min de leitura

Terço dos Homens em Vila Velha. (Ronaldo Rodrigues)

Acontece neste sábado (25), o 11º Encontro Estadual do Terço dos Homens, em Vila Velha. São esperados homens de todo o Espírito Santo, caravanas do sul da Bahia, de Minas Gerais, do norte do Rio de Janeiro e até de São Paulo.

Logo no início da programação, que deve seguir até as 15h, uma procissão saiu da entrada do convento com a imagem de Nossa Senhora da Penha até a Igreja do Rosário. Durante o trajeto, homens de várias regiões do Brasil seguiam rezando e cantando.

Na Igreja do Rosário, ocorreu a adoração ao Santíssimo Sacramento.

O Terço dos Homens é um movimento de oração permanente presente em várias paróquias, comunidades e grupos pastorais, onde os fiéis meditam os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, por meio da recitação das Ave-Marias.

Há mais de uma década, homens devotos de Nossa Senhora da Penha celebram no último sábado de maio o Encontro Estadual do Terço dos Homens do Espírito Santo. A celebração encerra o mês dedicado à santa católica.

Por volta das 10h, ocorreu a acolhida dos grupos e caravanas na Prainha. Às 12h, a imagem de Nossa Senhora da Penha retornou ao parque da Prainha, onde a procissão vai subir o Convento da Penha.

Para as 15h, está prevista a Santa Missa de Encerramento presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo da Diocese de Colatina, na Região Noroeste do Estado.

11º Encontro Estadual do Terço dos Homens em Vila Velha Tela cheia 1 de 12

“O Terço dos Homens é um movimento de fé de homens católicos, sem distinção. São homens com humildade, com coração aberto para rezar pedindo a Nossa Senhora da Penha que nos dê a graça”, disse Glaydson Lozer, coordenador estadual do evento.

Os organizadores esperam um público de até 15 mil pessoas, pois, além dos homens, o evento é marcado pela presença das famílias, como a de Dona Fátima e José Luiz, que vieram de Viana.

"É uma graça importante, ela me acompanhando, fico até emocionado. Quando você participa, você sai de alma limpa, o corpo fica mais leve”, contou José Luiz.

Dona Fátima e José Luiz vieram de Viana. (Ronaldo Rodrigues)

Confira a programação:

Este vídeo pode te interessar

08h30 - Procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Penha saindo do Portão do Convento até a Igreja do Rosário

09h - Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja do Rosário (Prainha, Vila Velha)

10h - Acolhida dos grupos e caravanas na Prainha

12h - Chegada da Imagem de Nossa Senhora da Penha ao parque da Prainha

- Chegada da Imagem de Nossa Senhora da Penha ao parque da Prainha 12h30 - Sorteio da Imagem Peregrina

12h50 - Procissão de subida ao Convento da Penha

14h - Reza do Santo Terço

14h50 - Consagração à Nossa Senhora da Penha

15h00 - Santa Missa de Encerramento presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, Bispo da Diocese de Colatina-ES

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta