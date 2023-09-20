Um prazo de 30 dias será dado à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para que promova os reparos na ciclovia e na pista da Terceira Ponte. Os problemas já haviam sido alvo de uma notificação recomendatória do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 13 de setembro. No documento, foram apontados 12 problemas na obra realizada na ponte.
Na manhã desta quarta-feira (20), foi realizada uma vistoria no local, com a participação de representantes da 13ª Promotoria Cível de Vitória e de equipes da Semobi, com o secretário Fábio Damasceno, e da Rodosol, concessionária que administra a ponte.
De acordo com o promotor de Justiça Pedro Ivo de Sousa, que participou da fiscalização, durante o percurso de ida e volta na ciclovia, foi constatado que alguns problemas e irregularidades ainda persistem.
“A vistoria contou com a colaboração das equipes da Semobi e do próprio secretário (Fábio Damasceno). Constatamos que alguns problemas e irregularidades ainda persistem, mas já nos adiantaram que podem ser solucionados em breve. Informaram também que algumas situações vão depender de peças que precisam vir de fora do Estado, como as que são necessárias ao fechamento de vãos entre a ponte e o alambrado”, explicou.
Terceira Ponte: ES terá 30 dias para fazer reparos na ciclovia
De acordo com o promotor, vai ser dado um prazo de 30 dias para que a Semobi apresente relatório e comprovações de que os reparos e adequações foram executados. “É papel do MPES fiscalizar e verificar se a obra foi executada e entregue de forma adequada”, relata Pedro Ivo.
Reclamações
As reclamações foram feitas menos de um mês após a inauguração das obras de ampliação da pista e da ciclovia da Terceira Ponte, realizada no dia 27 de agosto. Alguns usuários das vias, tanto para carros quanto bicicletas, apontaram problemas nas estruturas, como desnível de pista e espaçamento entre as grades de proteção da ciclovia, falta de fixadores nas grades de proteção, entre outras situações.
Diante das queixas, o Ministério Público do Espírito Santo enviou, no dia 13 de setembro, uma notificação para a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O objetivo do MP, segundo o documento, é garantir a segurança dos capixabas que usam a Terceira Ponte.
Os 12 problemas apontados pelo MPES na obra da Terceira Ponte:
- Desnível e buracos na pavimentação da nova faixa
- Desnível e buracos no concreto da ciclovia
- Aberturas verticais e horizontais nas barreiras de proteção da ciclovia
- Aparente fragilidade/vulnerabilidade da proteção da ciclovia
- Falta de parafusos fixadores em alguns pontos
- Constatação de emendas manuais nas grades com arames
- Fios deixados nas telas laterais após a finalização dos serviços
- Ausência de informação adequada para uso de dispositivo colocado ao longo da ciclovia
- Não finalização de trechos de faixa
- Ausência de marcações nas pistas
- Ausência de iluminação adequada nas pistas
- Não retirada de "olhos de gato" decorrentes das faixas antigas
Semobi
Por meio de nota, a Semobi informa que alguns ajustes pontuais já estão sendo realizados na ciclovia da Terceira Ponte. Destaca ainda que o procedimento é normal na fase de entrega da obra e utilização e que os problemas apontados não apresentam qualquer comprometimento ao tráfego e segurança da via e dos usuários.