Ciclovia da Vida Detinha Son: usuários apontaram problemas Crédito: Fernando Madeira

Na manhã desta quarta-feira (20), foi realizada uma vistoria no local, com a participação de representantes da 13ª Promotoria Cível de Vitória e de equipes da Semobi, com o secretário Fábio Damasceno, e da Rodosol, concessionária que administra a ponte.

De acordo com o promotor de Justiça Pedro Ivo de Sousa, que participou da fiscalização, durante o percurso de ida e volta na ciclovia, foi constatado que alguns problemas e irregularidades ainda persistem.

“A vistoria contou com a colaboração das equipes da Semobi e do próprio secretário (Fábio Damasceno). Constatamos que alguns problemas e irregularidades ainda persistem, mas já nos adiantaram que podem ser solucionados em breve. Informaram também que algumas situações vão depender de peças que precisam vir de fora do Estado, como as que são necessárias ao fechamento de vãos entre a ponte e o alambrado”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Terceira Ponte: ES terá 30 dias para fazer reparos na ciclovia

De acordo com o promotor, vai ser dado um prazo de 30 dias para que a Semobi apresente relatório e comprovações de que os reparos e adequações foram executados. “É papel do MPES fiscalizar e verificar se a obra foi executada e entregue de forma adequada”, relata Pedro Ivo.

Vistoria do MPES à ciclovia da Terceira Ponte, com promotor Pedro Ivo Crédito: MPES

Reclamações

Diante das queixas, o Ministério Público do Espírito Santo enviou, no dia 13 de setembro, uma notificação para a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O objetivo do MP, segundo o documento, é garantir a segurança dos capixabas que usam a Terceira Ponte.

Os 12 problemas apontados pelo MPES na obra da Terceira Ponte:

Desnível e buracos na pavimentação da nova faixa Desnível e buracos no concreto da ciclovia Aberturas verticais e horizontais nas barreiras de proteção da ciclovia Aparente fragilidade/vulnerabilidade da proteção da ciclovia Falta de parafusos fixadores em alguns pontos Constatação de emendas manuais nas grades com arames Fios deixados nas telas laterais após a finalização dos serviços Ausência de informação adequada para uso de dispositivo colocado ao longo da ciclovia Não finalização de trechos de faixa Ausência de marcações nas pistas Ausência de iluminação adequada nas pistas Não retirada de "olhos de gato" decorrentes das faixas antigas

Semobi

Por meio de nota, a Semobi informa que alguns ajustes pontuais já estão sendo realizados na ciclovia da Terceira Ponte. Destaca ainda que o procedimento é normal na fase de entrega da obra e utilização e que os problemas apontados não apresentam qualquer comprometimento ao tráfego e segurança da via e dos usuários.