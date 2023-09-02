Ciclista filma supostos problemas em ciclovia. Governo do ES garante que não há risco

(confira acima). Imagens que circularam pelas redes sociais neste sábado (2) mostram supostos problemas na Ciclovia da Vida, inaugurada há 6 dias na Terceira Ponte . O ciclista que fez os vídeos pontua espaçamento entre as grades, falta de fixação, fios soltos, e "gambiarras", por exemplo

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) tomou ciência dos vídeos e enviou uma nota com posicionamentos. Confira abaixo, na íntegra:

"As estruturadas metálicas da ciclovia, obedecendo padrões técnicos, não podem ficar rigidamente conectadas entre si quando há mudança no tipo de material da estrutura da Ponte. Por esse motivo, há um espaçamento nas juntas. De qualquer forma, a equipe técnica irá ao local verificar se é possível reduzir esses espaçamentos, a fim aumentar a sensação de segurança dos usuários.

Não há ferrugem na via. Toda a estrutura metálica é em aço corten, material de alta resistência e durabilidade, que recebe tratamento especial para evitar corrosão pela umidade e maresia. Sua coloração remete ao ferrugem. E, em alguns trechos, considerando marcas de parafusos retirados ou juntas, a pintura pode sair e deixar aparente o próprio aço corten.

Sobre a conexão da Ciclovia da Vida com a Avenida Beira Mar, a finalização da obra depende, em grande parte, do tempo, já que não como realizar pintura em período de chuva. O usuário que chega em Vitória deve passar por baixo da Ponte e acessar a ciclovia da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Cabos de fibra ótica de Internet e telefonia perpassam a via e são operados por profissionais das operadoras. A equipe técnica verificará se há fios soltos ou pelo caminho. A Semobi realiza a limpeza da via e também orienta os usuários para que não descartem lixo no percurso ou no mar.

O investimento do Governo do Estado na ampliação da Terceira Ponte e implantação da Ciclovia da Vida foi de R$180 milhões, e não de R$ 370 milhões. As intervenções são em mais de 7 quilômetros.

Os dois equipamentos ainda estão recebendo acabamentos finais, como pintura. E ajustes pontuais são realizados, quando necessário."

Subsecretário explica abertura em grade

Neste sábado (2), Alberto Salume, subsecretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, foi à Ciclovia da Vida no primeiro sábado de funcionamento do local após a inauguração. No local ele gravou um vídeo, divulgado pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, em seu perfil no Instagram.