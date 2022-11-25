Temporal por dias seguidos causa alagamentos em cidades do ES

A forte chuva causa transtornos nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta sexta-feira (25). Imagens encaminhadas por leitores de A Gazeta mostram cidades tomadas pela água. É o caso de Rio Bananal, Nova Venécia e Vila Pavão, por exemplo. E a previsão indica que o tempo chuvoso deve permanecer no fim de semana.
Em Rio Bananal, o principal rio que corta a cidade, de mesmo nome, está a 20 centímetros da cota de inundação, que é de 2 metros, e pode transbordar nas próximas horas, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Plínio Vasconcelos.
“Um medidor localizado na região central, informa que choveu 62 mm nas últimas 24h. No interior, Panorama, um outro medidor informa o volume de 120 mm de chuva. As cheias de córregos que alimentam o Rio Bananal. Com a previsão de 70 mm para as próximas horas, estamos em alerta. Emitimos uma nota para o risco de inundação. Vamos continuar monitorando a situação do município”, disse o coordenador.
Em caso de emergência, a orientação para a população é entrar em contato pelos números (27) 98176-3346 ou (27) 99821-3461. Um ponto de abrigo, no caso de necessidade, é o seminário que fica na avenida 14 de setembro, no Centro da cidade.
Vila Pavão
Vídeos e fotos mostram que a cidade está com ruas, casas e comércios alagados. Por conta do temporal, uma ponte foi danificada e represas foram atingidas. A Defesa Civil informou que está preparando um relatório com informações contendo o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, além dos imóveis e das regiões afetadas pela instabilidade climática na região.
Secretários e demais servidores estão reunidos para avaliar os impactos. Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram ruas e casas alagadas na região de Praça Rica. O coordenador da Defesa Civil, Geberson Vieira Freisleben, disse que houve quedas de barreiras na zona rural e que uma ponte caiu no Centro.
Vila Pavão fica debaixo d'água após chuva forte no ES
Nova Venécia
No distrito de São Luís Reis, no interior do município, é o mais impactado. Imagens mostram ruas alagadas. Até o momento, uma família teve que sair de casa. O nível do rio 15 de Novembro, que corta a localidade, subiu e chegou perto de uma ponte de madeira.
“Há ainda a possibilidade de chegar na comunidade. No distrito, em uma casa, a água entrou e a família procurou a casa de parentes. Espero que a água não chegue na comunidade, porque vai ter mais imóveis atingidos”, informou o coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Alderiones Leite.