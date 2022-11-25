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Norte e Noroeste

Temporal por dias seguidos causa alagamentos em cidades do ES

Chuva que não para tem deixado transtornos e população fica em alerta para o risco de inundação de rios. Defesa Civil dos municípios monitora situação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 nov 2022 às 20:19

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 20:19

Primeira imagem mostra Rio Bananal cheio; à direita, a localidade de Panorama tomada pela água
Primeira imagem mostra Rio Bananal cheio; à direita, a localidade de Panorama tomada pela água Crédito: Leitor de A Gazeta
A forte chuva causa transtornos nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta sexta-feira (25). Imagens encaminhadas por leitores de A Gazeta mostram cidades tomadas pela água. É o caso de Rio Bananal, Nova Venécia e Vila Pavão, por exemplo. E a previsão indica que o tempo chuvoso deve permanecer no fim de semana.
Em Rio Bananal, o principal rio que corta a cidade, de mesmo nome, está a 20 centímetros da cota de inundação, que é de 2 metros, e pode transbordar nas próximas horas, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Plínio Vasconcelos.
“Um medidor localizado na região central, informa que choveu 62 mm nas últimas 24h. No interior, Panorama, um outro medidor informa o volume de 120 mm de chuva. As cheias de córregos que alimentam o Rio Bananal. Com a previsão de 70 mm para as próximas horas, estamos em alerta. Emitimos uma nota para o risco de inundação. Vamos continuar monitorando a situação do município”, disse o coordenador.
Em caso de emergência, a orientação para a população é entrar em contato pelos números (27) 98176-3346 ou (27) 99821-3461. Um ponto de abrigo, no caso de necessidade, é o seminário que fica na avenida 14 de setembro, no Centro da cidade.

Vila Pavão

Vídeos e fotos mostram que a cidade está com ruas, casas e comércios alagados. Por conta do temporal, uma ponte foi danificada e represas foram atingidas. A Defesa Civil informou que está preparando um relatório com informações contendo o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, além dos imóveis e das regiões afetadas pela instabilidade climática na região.
Secretários e demais servidores estão reunidos para avaliar os impactos. Vídeos enviados por moradores à reportagem de A Gazeta mostram ruas e casas alagadas na região de Praça Rica. O coordenador da Defesa Civil, Geberson Vieira Freisleben, disse que houve quedas de barreiras na zona rural e que uma ponte caiu no Centro.

Vila Pavão fica debaixo d'água após chuva forte no ES

Nova Venécia

Rio 15 de Novembro perto do nível de ponte de madeira em distrito de Nova Venécia
Rio 15 de Novembro perto do nível de ponte de madeira em distrito de Nova Venécia Crédito: Leitor de A Gazeta
No distrito de São Luís Reis, no interior do município, é o mais impactado. Imagens mostram ruas alagadas. Até o momento, uma família teve que sair de casa. O nível do rio 15 de Novembro, que corta a localidade, subiu e chegou perto de uma ponte de madeira. 
“Há ainda a possibilidade de chegar na comunidade. No distrito, em uma casa, a água entrou e a família procurou a casa de parentes. Espero que a água não chegue na comunidade, porque vai ter mais imóveis atingidos”, informou o coordenador da Defesa Civil de Nova Venécia, Alderiones Leite.

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