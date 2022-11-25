Chuva derruba árvore no meio de avenida em Jardim da Penha, Vitória

Segundo o morador do bairro Carlos Roberto Margoto, que fotografou a árvore caída nesta sexta-feira (25), a queda aconteceu durante a madrugada e a área foi isolada com cones poucos minutos depois. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o morador relatou que ouviu um barulho muito grande e depois percebeu haver uma espécie de viatura, com luzes e giroflex, que isolou a rua.