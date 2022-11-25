Chuva derruba árvore no meio de avenida em Jardim da Penha, Vitória

A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde quinta-feira (24) já causa transtornos em municípios do interior e na Grande Vitória. Entre lentidão no trânsito e ruas alagadas, houve ainda a queda de uma árvore na Avenida Carlos Orlando Carvalho, em Jardim da Penha, Vitória. Imagens enviada por leitor de A Gazeta mostram que o tronco da árvore ocupou toda a faixa destinada ao fluxo de veículos que seguem no sentido Praia de Camburi.
Segundo o morador do bairro Carlos Roberto Margoto, que fotografou a árvore caída nesta sexta-feira (25), a queda aconteceu durante a madrugada e a área foi isolada com cones poucos minutos depois. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o morador relatou que ouviu um barulho muito grande e depois percebeu haver uma espécie de viatura, com luzes e giroflex, que isolou a rua.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que a queda da árvore não causou danos estruturais ao prédio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que uma equipe retirou a árvore por volta de 15h desta sexta-feira (25).