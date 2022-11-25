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Mau tempo no ES

Chuva derruba árvore no meio de avenida em Jardim da Penha, Vitória

Morador registrou a árvore caída relata ter ouvido um barulho muito grande durante a madrugada desta sexta-feira (25). A área foi isolada
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 nov 2022 às 10:58

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 10:58

Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória
Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Carlos Roberto Margoto
A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde quinta-feira (24) já causa transtornos em municípios do interior e na Grande Vitória. Entre lentidão no trânsito e ruas alagadas, houve ainda a queda de uma árvore na Avenida Carlos Orlando Carvalho, em Jardim da Penha, Vitória. Imagens enviada por leitor de A Gazeta mostram que o tronco da árvore ocupou toda a faixa destinada ao fluxo de veículos que seguem no sentido Praia de Camburi.
Segundo o morador do bairro Carlos Roberto Margoto, que fotografou a árvore caída nesta sexta-feira (25), a queda aconteceu durante a madrugada e a área foi isolada com cones poucos minutos depois. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o morador relatou que ouviu um barulho muito grande e depois percebeu haver uma espécie de viatura, com luzes e giroflex, que isolou a rua.
Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória
Como era e como ficou a rua após a queda da árvore Crédito: Carlos Roberto Margoto
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que a queda da árvore não causou danos estruturais ao prédio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que uma equipe retirou a árvore por volta de 15h desta sexta-feira (25).

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