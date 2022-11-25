Vai continuar chovendo? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Tempo fechado e com chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva que provocou alagamentos na noite desta quinta-feira (24) e não deu trégua em alguns pontos do Estado no início desta sexta-feira (25) deixou a dúvida: será que o tempo vai continuar assim no fim de semana? De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a resposta é sim.

O instituto mostra o mapa todo chuvoso nesta sexta, quando a instabilidade volta a ganhar força no Espírito Santo devido a um novo canal de umidade. A previsão é de chuva ao longo do dia em todo o Estado, com vento de intensidade moderada no litoral.

O sábado (26) segue com previsão de chuva: a força dos ventos aumenta e podem ocorrer algumas rajadas no litoral.

Tempo fechado e com chuva no ES

O domingo (27) ainda é de tempo instável, segundo o Incaper, com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Há previsão de rajadas de vento no litoral sul do Estado e vento moderado nas demais praias.

Alerta meteorológico

Até a terça-feira (29), segundo o instituto, o nível é de atenção, já que pode haver acumulados significativos de chuva pelo Estado.

Incaper prevê chuva significativa 24 e 29 de novembro de 2022 Crédito: Incaper