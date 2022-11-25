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Instabilidade

Vai continuar chovendo? Veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Previsão do Incaper mostra que o tempo deve continuar instável e deve seguir chovendo até a próxima terça-feira (29)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 nov 2022 às 07:29

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 07:29

Tempo fechado e chuva no ES
Tempo fechado e com chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros
A chuva que provocou alagamentos na noite desta quinta-feira (24) e não deu trégua em alguns pontos do Estado no início desta sexta-feira (25) deixou a dúvida: será que o tempo vai continuar assim no fim de semana? De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a resposta é sim.
O instituto mostra o mapa todo chuvoso nesta sexta, quando a instabilidade volta a ganhar força no Espírito Santo devido a um novo canal de umidade. A previsão é de chuva ao longo do dia em todo o Estado, com vento de intensidade moderada no litoral.
O sábado (26) segue com previsão de chuva: a força dos ventos aumenta e podem ocorrer algumas rajadas no litoral.

Tempo fechado e com chuva no ES

O domingo (27) ainda é de tempo instável, segundo o Incaper, com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Há previsão de rajadas de vento no litoral sul do Estado e vento moderado nas demais praias.

Alerta meteorológico

Até a terça-feira (29), segundo o instituto, o nível é de atenção, já que pode haver acumulados significativos de chuva pelo Estado.
Previsão do Incaper mostra que o tempo deve continuar instável e deve seguir chovendo até a próxima terça-feira (29)
Incaper prevê chuva significativa 24 e 29 de novembro de 2022 Crédito: Incaper
Nas áreas em destaque do mapa (veja acima), são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, à vegetação, à vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

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