Temporal de 5 minutos provoca queda de árvores e energia em Alfredo Chaves

Chuva com ventos fortes atingiu o município por volta das 13h desta quinta-feira (21); inauguração da programação natalina precisou ser adiada

Moradores de Alfredo Chaves foram surpreendidos por um temporal que atingiu a cidade, no início da tarde desta quinta-feira (21). Imagens enviadas por moradores mostram pontos com queda de árvores e marquises em diferentes localidades, além de casas destelhadas. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou aproximadamente cinco minutos e bairros ficaram sem energia elétrica.