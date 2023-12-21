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Temporal de 5 minutos provoca queda de árvores e energia em Alfredo Chaves

Chuva com ventos fortes atingiu o município por volta das 13h desta quinta-feira (21); inauguração da programação natalina precisou ser adiada

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 16:26

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 dez 2023 às 16:26
Moradores de Alfredo Chaves foram surpreendidos por um temporal que atingiu a cidade, no início da tarde desta quinta-feira (21). Imagens enviadas por moradores mostram pontos com queda de árvores e marquises em diferentes localidades, além de casas destelhadas. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou aproximadamente cinco minutos e bairros ficaram sem energia elétrica.
Segundo a Prefeitura, as ocorrências foram registradas principalmente no Centro e regiões próximas. O município informou ainda que atua para desobstruir as vias e promover os reparos na iluminação.
Por conta dos transtornos causados pelo temporal, a programação de natal que seria inaugurada nesta quinta-feira (21) na praça municipal foi cancelada. A prefeitura informou que o evento será retomado amanhã normalmente.

Temporal de cinco minutos provoca queda de árvores e energia em Alfredo Chaves

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