Temporal de 5 minutos provoca queda de árvores e energia em Alfredo Chaves

Moradores de Alfredo Chaves foram surpreendidos por um temporal que atingiu a cidade, no início da tarde desta quinta-feira (21). Imagens enviadas por moradores mostram pontos com queda de árvores e marquises em diferentes localidades, além de casas destelhadas. De acordo com a Defesa Civil, a chuva durou aproximadamente cinco minutos e bairros ficaram sem energia elétrica.
Segundo a Prefeitura, as ocorrências foram registradas principalmente no Centro e regiões próximas. O município informou ainda que atua para desobstruir as vias e promover os reparos na iluminação.
Por conta dos transtornos causados pelo temporal, a programação de natal que seria inaugurada nesta quinta-feira (21) na praça municipal foi cancelada. A prefeitura informou que o evento será retomado amanhã normalmente.