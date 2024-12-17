Tempestade causa estragos, deixa Ibiraçu sem sinal da Vivo e bairro sem luz

O temporal que atingiu algumas cidades do Espírito Santo durou 30 minutos em Ibiraçu, no Norte capixaba, mas foi o suficiente para causar estragos por lá durante a madrugada desta terça-feira (17). Segundo a Defesa Civil Municipal, houve destelhamento de pelo menos 18 casas, além da queda de árvores sobre fiações de energia, deixando temporariamente sem energia o bairro Residencial Francisco Campagnaro. Ainda segundo o órgão, a cidade também ficou sem sinal de telefonia da Vivo, mas o serviço foi restabelecido à tarde.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos Roberto Rosa Santos, os ventos chegaram a aproximadamente 60 km/h. Apesar dos estragos, não houve pessoas feridas. Algumas vias ficaram interditadas durante a manhã, como a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Daniel Comboni e Martin Pescador, todas no Centro da cidade, mas já foram liberadas.
Procuradas pela reportagem, a EDP e a Vivo informaram que os problemas foram resolvidos na cidade. Outros detalhes não foram divulgados.