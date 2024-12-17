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Tempestade causa estragos, deixa Ibiraçu sem sinal da Vivo e bairro sem luz

Segundo a Defesa Civil, ventos chegaram a 60 km/h na cidade e árvores caíram sobre fiações, deixando um bairro temporariamente sem energia

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 13:39

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 dez 2024 às 13:39
Defesa Civil não conseguiu contabilizar a quantidade de árvores que caíram
Imagem mostra uma das árvores que caíram na cidade durante tempestade Crédito: Prefeitura de Ibiraçu
temporal que atingiu algumas cidades do Espírito Santo durou 30 minutos em Ibiraçu, no Norte capixaba, mas foi o suficiente para causar estragos por lá durante a madrugada desta terça-feira (17).  Segundo a Defesa Civil Municipal, houve destelhamento de pelo menos 18 casas, além da queda de árvores sobre fiações de energia, deixando temporariamente sem energia o bairro Residencial Francisco Campagnaro. Ainda segundo o órgão, a cidade também ficou sem sinal de telefonia da Vivo, mas o serviço foi restabelecido à tarde.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos Roberto Rosa Santos, os ventos chegaram a aproximadamente 60 km/h. Apesar dos estragos, não houve pessoas feridas.  Algumas vias ficaram interditadas durante a manhã, como a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Daniel Comboni e Martin Pescador, todas no Centro da cidade, mas já foram liberadas.
Procuradas pela reportagem, a EDP e a Vivo informaram que os problemas foram resolvidos na cidade. Outros detalhes não foram divulgados.

Veja também:

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