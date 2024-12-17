Tempestade causa estragos, deixa Ibiraçu sem sinal da Vivo e bairro sem luz

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos Roberto Rosa Santos, os ventos chegaram a aproximadamente 60 km/h. Apesar dos estragos, não houve pessoas feridas. Algumas vias ficaram interditadas durante a manhã, como a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Daniel Comboni e Martin Pescador, todas no Centro da cidade, mas já foram liberadas.