Temporal derruba muro, árvores e destelha casas no Norte e Noroeste do ES

A madrugada desta terça-feira (17) foi marcada por chuva, ventos fortes e raios em cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O temporal provocou o destelhamento de casas e quedas de árvores e de muros.
Em Aracruz, devido à força da ventania, parte do muro do Parque de Exposição Rubens Pimentel, no bairro Planalto, caiu. Segundo a administração municipal, uma equipe será enviada ao local para verificar a situação da estrutura. Houve também a notificação de que uma casa ficou destelhada no bairro São Camilo e que estão ocorrendo doações de novas telhas para o conserto.
A compradora Gabriela Dantas Cavalieri, de 38 anos, também perdeu parte do telhado da residência. Ela conta que acordou por volta de 1h15 por conta do barulho do temporal e depois ouviu quando as telhas se soltaram.
“Escutei caindo alguma coisa no lado de fora, mas devido aos relâmpagos, não pude ir à área ver, e ao amanhecer meus pais viram as telhas quebradas e olharam para cima, a lateral da casa destelhada”, disse. Ela ainda se preocupa que a parte de cima da casa ainda não está com o acabamento finalizado e, sem a proteção, caso chova mais, pode perder o gesso instalado. A família calcula os prejuízos.
Na BR 259, em João Neiva, houve também registro de quedas de árvores, que ocuparam parte da pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os motoristas que trafegam pela região foram orientados a seguir com atenção pela região.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)sobre a intensidade do vento e a quantidade de raios contabilizados durante a madrugada na região, mas não teve retorno até o momento.
Das 11 cidades onde mais choveu em 24 horas, sete são do Noroeste, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Confira a lista abaixo:
- Afonso Cláudio - 45.97 mm
- Água Doce do Norte - 31 mm
- Brejetuba - 29.8 mm
- Marilândia - 23.8 mm
- Iúna - 20.8 mm
- Venda Nova do Imigrante - 18.2 mm
- Colatina - 15.42 mm
- Itaguaçu - 12.2 mm
- Pancas - 11.83 mm
- Mantenópolis - 11.82 mm
- Barra de São Francisco - 10.04 mm