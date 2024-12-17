Temporal derruba muro, árvores e destelha casas no Norte e Noroeste do ES

A compradora Gabriela Dantas Cavalieri, de 38 anos, também perdeu parte do telhado da residência. Ela conta que acordou por volta de 1h15 por conta do barulho do temporal e depois ouviu quando as telhas se soltaram.

“Escutei caindo alguma coisa no lado de fora, mas devido aos relâmpagos, não pude ir à área ver, e ao amanhecer meus pais viram as telhas quebradas e olharam para cima, a lateral da casa destelhada”, disse. Ela ainda se preocupa que a parte de cima da casa ainda não está com o acabamento finalizado e, sem a proteção, caso chova mais, pode perder o gesso instalado. A família calcula os prejuízos.