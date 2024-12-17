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Homem foi preso

Mulher agredida atinge o ex com barra de ferro na cabeça em Vila Velha

Durante briga por ciúmes e pela disputa da guarda do filho, homem agrediu a ex-companheira, que revidou o acertando com barra de ferro; ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 11:01

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 dez 2024 às 11:01
Uma mulher de 30 anos usou uma barra de ferro para se defender das agressões do ex-companheiro, de 43, durante uma discussão na tarde de segunda-feira (16), em Barramares, Vila Velha. O desentendimento seria motivado por ciúmes e uma disputa pela guarda do filho do casal, de seis anos, segundo a Polícia Militar.
Ainda de acordo com a PM, a mulher apresentava arranhões no corpo, que ela afirmou terem sido causados pelo ex-companheiro. Já o homem tinha um ferimento na testa ocasionado por uma barra de ferro que a ex-companheira usou para se defender, acertando na cabeça dele.
No boletim de ocorrência da PM consta que ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde receberam cuidados médicos. Apesar dos ferimentos, nenhum dos dois corria risco de morte. Eles foram encaminhados à 2ª Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 43 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.  

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