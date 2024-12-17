Mulher agredida atinge o ex com barra de ferro na cabeça em Vila Velha

Uma mulher de 30 anos usou uma barra de ferro para se defender das agressões do ex-companheiro, de 43, durante uma discussão na tarde de segunda-feira (16), em Barramares, Vila Velha. O desentendimento seria motivado por ciúmes e uma disputa pela guarda do filho do casal, de seis anos, segundo a Polícia Militar

Ainda de acordo com a PM, a mulher apresentava arranhões no corpo, que ela afirmou terem sido causados pelo ex-companheiro. Já o homem tinha um ferimento na testa ocasionado por uma barra de ferro que a ex-companheira usou para se defender, acertando na cabeça dele.

No boletim de ocorrência da PM consta que ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde receberam cuidados médicos. Apesar dos ferimentos, nenhum dos dois corria risco de morte. Eles foram encaminhados à 2ª Regional de Vila Velha.