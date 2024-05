Pedido de R$ 9 mil

Suspeitos se passam por prefeitos para clonar WhatsApp e pedir dinheiro a moradores no ES

Prefeitos de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul tiveram as contas clonadas, com pedidos de dinheiro de até R$ 9 mil

Prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (esquerda) e prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari foram vítimas de um golpe na última semana . (Reprodução/Redes Sociais)

Sara Oliveira Repórter

Dois prefeitos de cidades da região do Sul do Espírito Santo tiveram o WhatsApp clonado por criminosos na última semana. De acordo com informações das próprias prefeituras, criminosos se passaram pelo prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, e, além de pedirem dinheiro aos contatos, também clonaram a conta do gestor de Mimoso do Sul, Peter Costa, solicitando até R$ 9 mil para moradores.

O primeiro a ter a conta clonada foi o prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, na última terça-feira (14). Além de mandarem mensagem para toda a lista de contatos, pedindo transações via Pix, os suspeitos entraram em contato com o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, se passando por Nei Castelari, e perguntando se ele queria entrar em grupo um de prefeitos do Sul do Espírito Santo. “Disseram que eu teria que aceitar o convite e enviar um código. Logo que enviei perdi o acesso”, explicou Peter Costa.

De acordo com a assessoria de Rio Novo do Sul, o golpe aplicado ao prefeito Nei Castelari foi parecido: O gestor relata que recebeu um link falso em nome do Conselho Nacional dos Municípios pedindo para digitar um código, perdendo o acesso à conta em seguida.

Nos dois casos, as prefeituras não souberam informar se alguém enviou efetivamente os valores, mas, conforme os dois gestores, os suspeitos enviaram mensagens para diversos moradores, pedindo quantias de R$ 2 mil a R$ 9 mil. Após o crime, os dois prefeitos publicaram comunicados nas redes sociais, avisando sobre o golpe e orientando que os moradores não enviassem nenhum valor.

O prefeito de Rio Novo Sul, Nei Castelari, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a vítima registrou boletim de ocorrência de forma online, validado pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. A PCES orienta que a vítima compareça à unidade para realizar a representação criminal e dar prosseguimento às investigações.

Já Peter Costa informou que pretende registrar nesta terça-feira (21). A PCES foi procurada para mais informações sobre a investigação do caso.

