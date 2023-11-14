Sósia do técnico Jorge Jesus “frita” ovo no meio da rua em Cachoeiro

O vídeo de um ovo sendo frito em uma frigideira em uma calçada (ao invés do fogão) chamou a atenção de moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (14). O vídeo foi gravado no Centro da Cidade, por volta de 12h30, e chamou a atenção de quem passou pelo local. O "cozinheiro" é conhecido na cidade por ser sósia do treinador e ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus.
"Eu tinha colocado para fritar na minha varanda, aí meu vizinho deu a ideia de colocar a frigideira no asfalto (calçada). Não fritou tudo por cima, mas por baixo tava bem frito sim"
As temperaturas máximas previstas para Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (14) eram de 39 °C, segundo o Climatempo, e de 42º, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Morador de Cachoeiro de Itapemirim há 20 anos, Jorge conta que nunca viu temperaturas tão altas. “É a primeira vez. Fiquei surpreso, mas tudo isso é consequência das ações dos próprios humanos”, conclui o vendedor.