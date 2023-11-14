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Fogão para quê, né?!

Sósia do técnico Jorge Jesus “frita” ovo no meio da rua em Cachoeiro

A alta temperatura por volta das 12h30 desta terça (14) na cidade do Sul capixaba foi capaz de fritar um "zoião"; confira o vídeo
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 nov 2023 às 19:13

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 19:13

O vídeo de um ovo sendo frito em uma frigideira em uma calçada (ao invés do fogão) chamou a atenção de moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (14). O vídeo foi gravado no Centro da Cidade, por volta de 12h30, e chamou a atenção de quem passou pelo local. O "cozinheiro" é conhecido na cidade por ser sósia do treinador e ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus.
"Eu tinha colocado para fritar na minha varanda, aí meu vizinho deu a ideia de colocar a frigideira no asfalto (calçada). Não fritou tudo por cima, mas por baixo tava bem frito sim"
Jorge Moraes de Freitas - Vendedor
Morador de Cachoeiro “frita” ovo no calor do asfalto
O sósia cachoeirense de Jorge Jesus fritou um ovo no calor da rua Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As temperaturas máximas previstas para Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (14) eram de 39 °C, segundo o Climatempo, e de 42º, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Morador de Cachoeiro de Itapemirim há 20 anos, Jorge conta que nunca viu temperaturas tão altas. “É a primeira vez. Fiquei surpreso, mas tudo isso é consequência das ações dos próprios humanos”, conclui o vendedor.

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