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Sósia do técnico Jorge Jesus, do Flamengo, faz sucesso em Cachoeiro de Itapemirim

Jorge Moraes já foi convidado para participar do time de sósia do primeiro colocado no Brasileirão

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:26

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 out 2019 às 20:26
Cachoeirense é comparado ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Redes Sociais
Um cachoeirense, de 60 anos, está ficando famoso na região. Sua semelhança com o técnico do Flamengo Jorge Jesus está rendendo muitos cliques pela cidade. E a coincidência vai além da aparência, o sósia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também se chama Jorge só que assina o sobrenome Moraes. Ele conta que a comparação começou no mês passado por causa de uma foto com a camisa do Flamengo.
“Minha foto começou a bombar entre o pessoal e comecei a receber muito comentários falando que pareço mesmo com ele. Até flamenguistas de outros lugares estão falando isso comigo”, contou Jorge Moraes.
Na cidade, o Jorge Jesus cachoeirense já está sendo abordado para fotos em vários lugares. “Ontem eu fui assistir ao jogo do Flamengo em uma lanchonete e percebi que as pessoas estavam me olhando e cochichando, depois até os garçons me pararam para tirar fotos. Hoje (quinta-feira) foi no Fórum que pediram foto, isso é até engraçado”.

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Agora, que já está ficando conhecido entre os torcedores, Moraes recebeu um convite para “comandar” o time de sósias do Flamengo no Rio de Janeiro. “Eles já conseguiram reunir várias pessoas parecidas assim, inclusive com o Gabigol, e me falaram que só faltava o técnico. Eu não sei se vou conseguir ir, mas fiquei honrado com o convite.”

Cachoeirense é comparado ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo

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