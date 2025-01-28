Sisu: universidades suspendem matrículas após atraso do MEC, mas Ufes e Ifes mantêm calendário

UFES Crédito: Ricardo Medeiros

(Universidade Federal do Espírito Santo) e o Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) informaram que vão manter as datas. Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas, previsto para iniciar na segunda-feira (27), por ainda não terem recebido a lista de aprovados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A relação de selecionados deveria ter sido enviada pelo Ministério da Educação para que as universidades pudessem iniciar o processo de matrícula. Ufes

Procurado, o MEC não respondeu sobre o atraso.

Entre as instituições que anunciaram a suspensão estão universidades e institutos federais e estaduais. São elas:

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)



UFPB (Universidade Federal da Paraíba)



UFPel (Universidade Federal de Pelotas)



Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)



UFS (Universidade Federal de Sergipe)



UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)



IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)



Em comunicados em suas páginas oficiais, as instituições informaram aos alunos que o cronograma segue indefinido até que recebam a lista de aprovados.

A UFRGS, por exemplo, informou que está "acompanhando atentamente os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários" e disse que a primeira etapa de matrículas está com o cronograma temporariamente suspenso.

Segundo a instituição, as novas datas serão atualizadas na página oficial da universidade.

Já a UFRJ informou que a pré-matrícula dos candidatos classificados no Sisu deve ter início ainda nesta terça-feira (28) em horário ainda não definido "pois depende do horário em que o MEC disponibilizar os relatórios contendo as informações dos candidatos classificados".

No Espírito Santo, o Sisu seleciona os candidatos da Ufes e do Ifes. Procuradas por A Gazeta, as duas instituições informaram que vão manter os respectivos calendários previstos nos editais.

No Ifes o período de matrículas é de 28 a 31 de janeiro, conforme edital nº 4/2025