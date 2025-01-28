Sisu: universidades suspendem matrículas após atraso do MEC, mas Ufes e Ifes mantêm calendário

Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas, previsto para iniciar na segunda-feira (27), por ainda não terem recebido a lista de aprovados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A relação de selecionados deveria ter sido enviada pelo Ministério da Educação para que as universidades pudessem iniciar o processo de matrícula. Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e o Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) informaram que vão manter as datas.
Procurado, o MEC não respondeu sobre o atraso.
Entre as instituições que anunciaram a suspensão estão universidades e institutos federais e estaduais. São elas:
- UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
- UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
- UFPB (Universidade Federal da Paraíba)
- UFPel (Universidade Federal de Pelotas)
- Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
- UFS (Universidade Federal de Sergipe)
- UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)
- IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)
Em comunicados em suas páginas oficiais, as instituições informaram aos alunos que o cronograma segue indefinido até que recebam a lista de aprovados.
A UFRGS, por exemplo, informou que está "acompanhando atentamente os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários" e disse que a primeira etapa de matrículas está com o cronograma temporariamente suspenso.
Segundo a instituição, as novas datas serão atualizadas na página oficial da universidade.
Já a UFRJ informou que a pré-matrícula dos candidatos classificados no Sisu deve ter início ainda nesta terça-feira (28) em horário ainda não definido "pois depende do horário em que o MEC disponibilizar os relatórios contendo as informações dos candidatos classificados".
No Espírito Santo, o Sisu seleciona os candidatos da Ufes e do Ifes. Procuradas por A Gazeta, as duas instituições informaram que vão manter os respectivos calendários previstos nos editais.
No Ifes o período de matrículas é de 28 a 31 de janeiro, conforme edital nº 4/2025.
Na Ufes os selecionados tem de amanhã, quarta-feira (29), até domingo (2) para fazer a solicitação de matrícula online e enviar a documentação digital, conforme o edital Nº 03/2025. A universidade publicou uma página para tirar dúvidas dos selecionados.