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Lista de aprovados

Sisu: universidades suspendem matrículas após atraso do MEC, mas Ufes e Ifes mantêm calendário

Ao menos oito instituições de ensino superior afirmam ainda não terem recebido a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada; Ufes e Ifes não terão mudanças nas datas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2025 às 12:55

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 12:55

UFES
UFES Crédito: Ricardo Medeiros
Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas, previsto para iniciar na segunda-feira (27), por ainda não terem recebido a lista de aprovados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A relação de selecionados deveria ter sido enviada pelo Ministério da Educação para que as universidades pudessem iniciar o processo de matrícula. Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e o Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) informaram que vão manter as datas.
Procurado, o MEC não respondeu sobre o atraso.
Entre as instituições que anunciaram a suspensão estão universidades e institutos federais e estaduais. São elas:
  • UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
  • UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
  • UFPB (Universidade Federal da Paraíba)
  • UFPel (Universidade Federal de Pelotas)
  • Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
  • UFS (Universidade Federal de Sergipe)
  • UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)
  • IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)
Em comunicados em suas páginas oficiais, as instituições informaram aos alunos que o cronograma segue indefinido até que recebam a lista de aprovados.
A UFRGS, por exemplo, informou que está "acompanhando atentamente os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários" e disse que a primeira etapa de matrículas está com o cronograma temporariamente suspenso.
Segundo a instituição, as novas datas serão atualizadas na página oficial da universidade.
Já a UFRJ informou que a pré-matrícula dos candidatos classificados no Sisu deve ter início ainda nesta terça-feira (28) em horário ainda não definido "pois depende do horário em que o MEC disponibilizar os relatórios contendo as informações dos candidatos classificados".

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No Espírito Santo, o Sisu seleciona os candidatos da Ufes e do Ifes. Procuradas por A Gazeta, as duas instituições informaram que vão manter os respectivos calendários previstos nos editais.
No Ifes o período de matrículas é de 28 a 31 de janeiro, conforme edital nº 4/2025.
Na Ufes os selecionados tem de amanhã, quarta-feira (29), até domingo (2) para fazer a solicitação de matrícula online e enviar a documentação digital, conforme o edital Nº 03/2025. A universidade publicou uma página para tirar dúvidas dos selecionados.

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