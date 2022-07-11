Sisu: aprovados têm até quarta-feira (13) para se matricular na Ufes

Termina na próxima quarta-feira (13) o prazo para que os candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para iniciarem cursos de graduação no segundo semestre deste ano façam sua matrícula na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
A lista dos aprovados está publicada no site sisu.ufes.br/2022-2 e a matrícula deve ser feita no site candidato.ufes.br.
As entrevistas presenciais dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas serão realizadas entre os dias 11 e 15 de julho, em Vitória, e de 11 a 16 de julho em Alegre e São Mateus.
Todas as informações sobre documentos necessários para a matrícula, os locais das entrevistas presenciais e outras informações estão disponíveis no edital de convocação dos candidatos.
O resultado final da chamada regular, que listará a relação de candidatos matriculados, está previsto para ser publicado no dia 1º de agosto.
Para o segundo semestre, a Ufes está ofertando 2.242 vagas em 58 cursos, distribuídos pelos campi de Vitória, São Mateus e Alegre. São 1.115 vagas destinadas à ampla concorrência e 1.127 à reserva legal.
LISTA DE ESPERA
Candidatos que não foram contemplados na chamada regular têm até o dia 18 deste mês para se inscrever para participar da lista no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O edital de convocação dos aprovados para matrícula na Ufes, que estiverem na lista de espera, será publicado no dia 22 de julho.
DÚVIDAS
As dúvidas sobre o Sisu Ufes 2022-2 podem ser encaminhadas aos seguintes canais de atendimento:
Central de Matrícula:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: (27) 4009-2418
- De segunda a sexta-feira - das 8 às 17h
- WhatsApp: (27) 4009-2911
- De segunda a sexta-feira - das 7 às 13h
Comissão de Análise de Renda:
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (27) 99772-2842
- WhatsApp: (27) 99890-7627
- De segunda a sexta-feira - das 8 às 20h
Comissão de Avaliação Étnico-Racial:
- E-mail: [email protected]
Comissão de Análise de Deficiência:
- E-mail: [email protected]
Com informações do G1 ES