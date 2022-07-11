Sisu: aprovados têm até quarta-feira (13) para se matricular na Ufes

A lista dos aprovados está publicada no site sisu.ufes.br/2022-2 e a matrícula deve ser feita no site candidato.ufes.br.

São Mateus. As entrevistas presenciais dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas serão realizadas entre os dias 11 e 15 de julho, em Vitória , e de 11 a 16 de julho em Alegre

Todas as informações sobre documentos necessários para a matrícula, os locais das entrevistas presenciais e outras informações estão disponíveis no edital de convocação dos candidatos.

O resultado final da chamada regular, que listará a relação de candidatos matriculados, está previsto para ser publicado no dia 1º de agosto.

Para o segundo semestre, a Ufes está ofertando 2.242 vagas em 58 cursos, distribuídos pelos campi de Vitória, São Mateus e Alegre. São 1.115 vagas destinadas à ampla concorrência e 1.127 à reserva legal.

LISTA DE ESPERA

Candidatos que não foram contemplados na chamada regular têm até o dia 18 deste mês para se inscrever para participar da lista no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O edital de convocação dos aprovados para matrícula na Ufes, que estiverem na lista de espera, será publicado no dia 22 de julho.

DÚVIDAS

As dúvidas sobre o Sisu Ufes 2022-2 podem ser encaminhadas aos seguintes canais de atendimento:

Central de Matrícula:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (27) 4009-2418

De segunda a sexta-feira - das 8 às 17h

WhatsApp: (27) 4009-2911

De segunda a sexta-feira - das 7 às 13h

Comissão de Análise de Renda:

E-mail: [email protected]

Telefone: (27) 99772-2842

WhatsApp: (27) 99890-7627

De segunda a sexta-feira - das 8 às 20h

Comissão de Avaliação Étnico-Racial:

E-mail: [email protected]

Comissão de Análise de Deficiência:

E-mail: [email protected]