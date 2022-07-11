Vitória nomeia novo secretário de Cultura após acusação de LGBTIfobia

Luciano Gagno foi exonerado horas depois de a ativista Déborah Sabará registrar um boletim de ocorrência por crime de LGBTIfobia contra o então secretário. Luciano ficou no cargo de forma interina de fevereiro a abril de 2021, quando foi nomeado oficialmente. Um ano e três meses depois, ele pediu para sair e evitar possíveis "transtornos para a gestão".

Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades Crédito: PMV

Nomeação de Tiago foi publicada no Diário de Vitória Crédito: Diário Oficial | Vitória

A exoneração foi solicitada na sexta-feira (8) e publicada em edição extra do Diário Oficial. Ao deixar o cargo, Luciano Gagno negou crime e disse respeitar a população LGBTQIA+.

Nas redes sociais, Deborah Sabará, que é uma mulher trans, publicou que foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra Luciano Gagno.

De acordo com a ativista, o secretário teria dito, durante uma reunião na manhã de sexta-feira (8), que a atual gestão não poderia se "comprometer com este tipo de bandeira", fazendo relação com apoio ao XI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+. Deborah relata ter ouvido que a administração municipal não iria disponibilizar recursos públicos para eventos com essa temática.

Segundo Luciano, os recursos foram negados, na reunião porque a prefeitura tem outras prioridades nesta época do ano, como festas juninas. Questionado se os recursos seriam liberados em outro momento, o secretário afirmou que não poderia garantir.

"A gente autorizaria, poderia conversar sobre, mas entendemos que não era momento de apoiar o evento com recursos públicos. A partir da recusa, fui acusado desse crime. Em outra época do ano, poderia haver um diálogo, não era uma decisão definitiva. O fato de não apoiar com recurso público não quer dizer que eu seja contrário ao estilo de vida ou orientação sexual", afirmou à reportagem.

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vitória sobre a escolha de Tiago para o cargo e qual o perfil do novo secretário.

Segundo a administração, Tiago Benezoli tem a seguinte formação:

Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Espirito Santo (UNESC)



Pós-graduado em Administração Pública (2018) pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)



Cursa MBA em Liderança e Gestão Pública

