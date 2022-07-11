Vitória nomeia novo secretário de Cultura após acusação de LGBTIfobia

A Prefeitura de Vitória nomeou, nesta segunda-feira (11), o novo secretário de Cultura do município, Tiago Benezoli, de 39 anos. O agora secretário era subsecretário da pasta quando o então chefe da Cultura, Luciano Gagno, pediu exoneração ao ser acusado de LGBTIfobia. O nome de Tiago como secretário foi publicado no Diário Oficial de Vitória.
Luciano Gagno foi exonerado horas depois de a ativista Déborah Sabará registrar um boletim de ocorrência por crime de LGBTIfobia contra o então secretário. Luciano ficou no cargo de forma interina de fevereiro a abril de 2021, quando foi nomeado oficialmente. Um ano e três meses depois, ele pediu para sair e evitar possíveis "transtornos para a gestão".
A exoneração foi solicitada na sexta-feira (8) e publicada em edição extra do Diário Oficial. Ao deixar o cargo, Luciano Gagno negou crime e disse respeitar a população LGBTQIA+.
Nas redes sociais, Deborah Sabará, que é uma mulher trans, publicou que foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra Luciano Gagno.
De acordo com a ativista, o secretário teria dito, durante uma reunião na manhã de sexta-feira (8), que a atual gestão não poderia se "comprometer com este tipo de bandeira", fazendo relação com apoio ao XI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+. Deborah relata ter ouvido que a administração municipal não iria disponibilizar recursos públicos para eventos com essa temática.
Segundo Luciano, os recursos foram negados, na reunião porque a prefeitura tem outras prioridades nesta época do ano, como festas juninas. Questionado se os recursos seriam liberados em outro momento, o secretário afirmou que não poderia garantir.
"A gente autorizaria, poderia conversar sobre, mas entendemos que não era momento de apoiar o evento com recursos públicos. A partir da recusa, fui acusado desse crime. Em outra época do ano, poderia haver um diálogo, não era uma decisão definitiva. O fato de não apoiar com recurso público não quer dizer que eu seja contrário ao estilo de vida ou orientação sexual", afirmou à reportagem.
A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura de Vitória sobre a escolha de Tiago para o cargo e qual o perfil do novo secretário.
Segundo a administração, Tiago Benezoli tem a seguinte formação:
- Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Espirito Santo (UNESC)
- Pós-graduado em Administração Pública (2018) pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
- Cursa MBA em Liderança e Gestão Pública
"Como experiência profissional, já atuou como Coordenador Jurídico e Diretor Administrativo do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), de 2007 a 2012 e 2019 a 2020, respectivamente, Diretor Jurídico da Prefeitura Municipal de Colatina, de 2013 a 2019, e Subsecretário de Apoio Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES), em 2021", informou a Prefeitura de Vitória.