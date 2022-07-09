Vitória abre processos seletivos para médicos e técnicos esportivos

Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades Crédito: PMV

médicos e técnicos esportivos. De acordo com a administração, os profissionais da Medicina atuarão como diaristas, em plantões, nas unidades de saúde com estratégia de saúde da família ou na regulação, enquanto os técnicos esportivos serão designados para a área de Ginástica Aeróbica. Prefeitura de Vitória abriu processos seletivos para contratação de. De acordo com a administração, os profissionais da Medicina atuarão como diaristas, em plantões, nas unidades de saúde com estratégia de saúde da família ou na regulação, enquanto os técnicos esportivos serão designados para a área de Ginástica Aeróbica.

As inscrições para os dois processos seletivos deverão ser feitas através do site selecao.vitoria.es.gov.br , no qual os candidatos também podem encontrar o edital e a ficha de inscrição.

Para as vagas de médicos, as inscrições começam na próxima quarta-feira (13) e vão até as 23h59 do dia 22, enquanto para técnicos esportivos já estão abertas e se encerram no dia 16.

Segundo a Prefeitura de Vitória, entre as atividades que serão exercidas pelos profissionais aprovados no concurso de técnico esportivo estão planejamento, execução e orientação de exercícios sistematizados coletivos, além de ministrar aulas práticas dançantes, entre outras. P salário é de R$ 1.553,76, por 20h semanais.

Os requisitos para participar do concurso são: possuir curso superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado em Esportes ou Bacharelado em Educação Física, além de registro profissional no Conselho da Classe.

Já os médicos atuarão em diferentes vagas e todos os candidatos deverão ter curso superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Veja abaixo quais as posições e o salário oferecido: