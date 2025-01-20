Sisu 2025: veja notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no penúltimo dia

Ufes tem mais de 4 mil vagas no Sisu 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

As notas de corte parciais referentes ao penúltimo dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas nesta segunda-feira (20), véspera do fim das inscrições, que se encerram nesta terça (21). Segundo o Ministério da Educação (MEC), a chamada regular está prevista para o dia 26 de janeiro. (veja o cronograma abaixo).

Até o momento, as maiores notas de corte das instituições federais do Espírito Santo são para os cursos de Medicina na Ufes (806,46) e Engenharia da Computação (772,15), também na Ufes. Já no Ifes, a maior nota de corte atual é para ingresso no curso de Administração: 737,21.

Na tabela, os cursos sem nota de corte sinalizada (espaços vazios) são aqueles onde ainda não foi atingido o número mínimo de inscrições para o corte. Ou seja, no curso de Física no campus Ifes de Cariacica, por exemplo, todos os inscritos entrariam na instituição, já que não há um número de candidatos maior do que o número de vagas ofertadas.

Inscrições

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das vagas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).

Cronograma 2025 - Sisu Crédito: Ministério da Educação

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