Sisu 2024: Ufes e Ifes oferecem 6.933 vagas; saiba como se inscrever

Atenção, estudantes! A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ofertar 5.026 vagas para alunos que buscam a entrada no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 1.907 vagas, totalizando 6.933 oportunidades de graduação nas duas instituições.
A disputa pelas vagas terá início na próxima segunda-feira (22), quando o Sisu abre suas inscrições no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos terão até as 23h59 do dia 25 de janeiro para o envio dos dados de inscrição, que, neste ano, será feita em etapa única.
Na Ufes, as 5.026 vagas são para os dois semestres letivos de 2024. Desse número, 2.551 são destinadas à reserva legal prevista na Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas). As oportunidades estão distribuídas em 99 cursos nos campi de Vitória (Goiabeiras e Maruípe), São Mateus e Alegre. Informações relativas ao processo seletivo na universidade podem ser consultadas em sisu.ufes.br/2024.
Já no Ifes, as vagas são voltadas para 55 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, em 21 campi da instituição. Uma novidade deste edital é o bacharelado em Engenharia Química, oferecido pelo Campus Vila Velha. As informações completas sobre os cursos de graduação do Ifes estão disponíveis em: ifes.edu.br/cursos/graduacao.
De acordo com a instituição de ensino, metade das vagas são voltadas para o sistema de cotas. “Para concorrer a uma dessas vagas, o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas no Brasil. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas”, informa o Ifes.
A previsão é que o resultado do Sisu 2024 seja divulgado no dia 30 de janeiro, mas o candidato que se inscrever na lista de espera poderá ser convocado posteriormente.
Como fazer a inscrição no Sisu?
- Ao acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre na página do Sisu e, em seguida, clique em "Entrar com gov.br" ou "fazer cadastro"
- Confirme seus dados. Se necessário, você pode alterá-los a qualquer momento, na barra superior
- Em "Minha inscrição", é possível escolher duas opções de curso. Na barra de buscas também é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso
- Ao clicar no curso de preferência, aparecem mais detalhes e modalidades disponíveis. Escolha uma das opções e clique em "Escolher esta modalidade"
- Para concluir a inscrição, clique em “Confirmar minha inscrição”. Você poderá conferir suas informações na parte de "Minha inscrição" e mudar suas opções enquanto durar o período de solicitação do Sisu