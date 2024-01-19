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Atenção, estudantes!

Sisu 2024: Ufes e Ifes oferecem 6.933 vagas; saiba como se inscrever

Com abertura da inscrição na próxima segunda-feira (22), instituições de ensino superior ofertam oportunidades em cursos variados no Estado
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 jan 2024 às 15:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 15:07

Ufes, Vitória
Campus de Goiabeiras da Ufes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Atenção, estudantes! A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ofertar 5.026 vagas para alunos que buscam a entrada no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 1.907 vagas, totalizando 6.933 oportunidades de graduação nas duas instituições.
A disputa pelas vagas terá início na próxima segunda-feira (22), quando o Sisu abre suas inscrições no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). Os candidatos terão até as 23h59 do dia 25 de janeiro para o envio dos dados de inscrição, que, neste ano, será feita em etapa única. 

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Na Ufes, as 5.026 vagas são para os dois semestres letivos de 2024. Desse número, 2.551 são destinadas à reserva legal prevista na Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas). As oportunidades estão distribuídas em 99 cursos nos campi de Vitória (Goiabeiras e Maruípe), São Mateus e Alegre. Informações relativas ao processo seletivo na universidade podem ser consultadas em sisu.ufes.br/2024.
Já no Ifes, as vagas são voltadas para 55 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, em 21 campi da instituição. Uma novidade deste edital é o bacharelado em Engenharia Química, oferecido pelo Campus Vila Velha. As informações completas sobre os cursos de graduação do Ifes estão disponíveis em: ifes.edu.br/cursos/graduacao.
De acordo com a instituição de ensino, metade das vagas são voltadas para o sistema de cotas. “Para concorrer a uma dessas vagas, o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas no Brasil. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas”, informa o Ifes.
A previsão é que o resultado do Sisu 2024 seja divulgado no dia 30 de janeiro, mas o candidato que se inscrever na lista de espera poderá ser convocado posteriormente.

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Como fazer a inscrição no Sisu?

  • Ao acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre na página do Sisu e, em seguida, clique em "Entrar com gov.br" ou "fazer cadastro"

  • Confirme seus dados. Se necessário, você pode alterá-los a qualquer momento, na barra superior

  • Em "Minha inscrição", é possível escolher duas opções de curso. Na barra de buscas também é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso

  • Ao clicar no curso de preferência, aparecem mais detalhes e modalidades disponíveis. Escolha uma das opções e clique em "Escolher esta modalidade"

  • Para concluir a inscrição, clique em “Confirmar minha inscrição”. Você poderá conferir suas informações na parte de "Minha inscrição" e mudar suas opções enquanto durar o período de solicitação do Sisu

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