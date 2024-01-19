Sisu 2024: Ufes e Ifes oferecem 6.933 vagas; saiba como se inscrever

De acordo com a instituição de ensino, metade das vagas são voltadas para o sistema de cotas. “Para concorrer a uma dessas vagas, o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas no Brasil. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas”, informa o Ifes.