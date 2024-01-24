Sisu 2024: as notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 2° dia da seleção

Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

As notas de corte parciais, referentes ao segundo dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, já estão disponíveis. As inscrições no processo seletivo terminam nesta quinta-feira (25).

Nas instituições de ensino federais do Espírito Santo, as maiores notas de corte foram para os cursos de Engenharia da Computação (807,84), Medicina (807,2) e Ciência da Computação (798,37) da Ufes, enquanto as menores médias foram para Química Industrial (220,99), Química (382,93) e Gemologia (434,24) no Ifes.

Oito cursos, entre eles Química, Física e Matemática, em diversos campi das instituições, não chegaram a ter nota de corte no segundo dia do Sisu. No primeiro dia, foram 14.

A inscrição no Sisu é gratuita e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação e que não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Ufes e 1.907 no Ifes, distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).