PF investiga vazamento da redação do Enem 2023 em redes sociais

Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame Crédito: Inep/Divulgação

Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame.

A Operação Limite Virtual cumpre dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral.

As condutas do investigado podem configurar, em tese, crime de fraude em certame de interesse público. As penas que podem chegar a oito anos de prisão.