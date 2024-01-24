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Operação Limite Virtual

PF investiga vazamento da redação do Enem 2023 em redes sociais

Operação cumpre, nesta quarta-feira (24), dois mandados de busca e apreensão em Sobral (CE)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jan 2024 às 11:15

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 11:15

Prova do Enem 2023
Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame Crédito: Inep/Divulgação
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), uma operação para investigar o vazamento ilícito em redes sociais da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.
A investigação teve início motivada por informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), que organiza a prova. A PF, então, identificou um suspeito na cidade cearense de Sobral.
Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame.

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A Operação Limite Virtual cumpre dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral.
As condutas do investigado podem configurar, em tese, crime de fraude em certame de interesse público. As penas que podem chegar a oito anos de prisão.
O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais.

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