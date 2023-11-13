Enem 2023: 24 mil candidatos faltaram ao 2° dia de prova no ES

No segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, mais de 24.534 pessoas inscritas não compareceram nos locais de avaliação no Espírito Santo. Conforme dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 73.734 pessoas se inscreveram para o exame no Estado, mas apenas 49.200 (66%) fizeram as provas. O número de faltas foi maior que o registrado na primeira aplicação (21.395 abstenções).
Em balanço divulgado no domingo (12), o Inep revelou que a taxa de ausentes no Espírito Santo (33.27%) ficou acima da média nacional (32%).
Os estudantes que compareceram às provas poderão saber se foram bem ou não no exame nesta terça-feira (14) quando o Inep divulgar os gabaritos oficiais. A previsão é de que as informações sejam publicadas às 19 horas no portal do Inep.
Quem perdeu a avaliação por problemas logísticos ou por motivo de doença pode pedir a reaplicação até 17 de novembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. As novas avaliações vão ocorrer nos dias 13 e 17 de novembro.