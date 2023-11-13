Enem 2023: 24 mil candidatos faltaram ao 2° dia de prova no ES

Quem perdeu a avaliação por problemas logísticos ou por motivo de doença pode pedir a reaplicação até 17 de novembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. As novas avaliações vão ocorrer nos dias 13 e 17 de novembro.