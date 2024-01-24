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Sisu 2024: A Gazeta transmite 3ª live para tirar dúvidas

Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 começaram na segunda-feira (22); veja a terceira live e acompanhe as tendências do processo seletivo
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

24 jan 2024 às 07:46

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 07:46

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 ainda é objeto de dúvidas por por parte de alguns candidatos. Para acompanhar as tendências, como concorrência e nota de corte, a Gama Pré-vestibular realiza o Plantão Sisu, uma série de lives que serão transmitidas por A Gazeta, todos os dias, até quinta-feira (25), sempre às 9h. 
“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias”, explica o professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer. 
O evento vai acompanhar o processo seletivo para analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos. Além das lives, a Gama publicará um relatório com as notas de corte parciais das universidades federais.

7 mil vagas no ES pelo Sisu

No Espírito Santo, por exemplo, serão oferecidas quase 7 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC), sendo 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). No país, serão ofertadas 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 universidades.
O prazo para inscrições no Sisu 2024 vai de 22 a 25 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

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