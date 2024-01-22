Sisu 2024: A Gazeta transmite 1ª live da Gama para ajudar candidatos

A Gazeta, todos os dias de segunda (22) até quinta-feira (25), sempre às 9h. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 começam a partir desta segunda-feira (22). Para ajudar os candidatos a sanarem dúvidas sobre o sistema, a Gama Pré-vestibular realiza o Plantão Sisu, uma série de lives que serão transmitidas por, todos os dias de segunda (22) até quinta-feira (25), sempre às 9h.

CRONOGRAMA DAS LIVES

Plantão Sisu #1: A Gazeta transmite live da Gama para ajudar candidatos, nesta segunda (22)



A Gazeta transmite live da Gama para ajudar candidatos, nesta segunda (22) Plantão Sisu #2: A Gazeta e Gama ajudam candidatos com o processo seletivo, nesta terça (23)



A Gazeta e Gama ajudam candidatos com o processo seletivo, nesta terça (23) Plantão Sisu #3: Acompanhe o processo seletivo em Live de A Gazeta e Gama, nesta quarta (24)



Acompanhe o processo seletivo em Live de A Gazeta e Gama, nesta quarta (24) Plantão Sisu #4: Veja a última live com tendências para o processo seletivo, nesta quinta (25)



“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias”, explica o professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer.

O evento vai acompanhar o processo seletivo para analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos. Além das lives, a Gama publicará um relatório diário, a partir do dia 23, com as notas de corte parciais das universidades federais.

7 mil vagas no ES pelo Sisu

No Espírito Santo, por exemplo, serão oferecidas quase 7 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC), sendo 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). No país, serão ofertadas 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 universidades.