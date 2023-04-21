Show de Roberto Carlos: confira interdições no trânsito em Vitória

Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias

Depois de comemorar seu aniversário de 82 anos em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, com um show na última quarta-feira (19) , Roberto Carlos volta a encantar multidões no Espírito Santo, desta vez na capital do Estado, nesta sexta-feira (21). O show está marcado para as 20h30, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e conta com intervenções no trânsito na região.

Com a expectativa de um grande público, a Guarda Municipal de Trânsito de Vitória preparou um esquema para coordenar o fluxo de veículos. A Rua Judite Maria Tovar Varejão está totalmente interditada desde a noite de quinta-feira (20). Já a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à Praça do Papa, terá uma das faixas interditadas para embarque e desembarque de passageiros e para parada de táxi e Uber.

A mudança na Rua Judite Maria Tovar Varejão segue até as 6h de domingo (23). Já a Av. Nossa Senhora dos Navegantes será interditada durante todo o período do evento.

Cinco viaturas da Guarda Municipal estarão posicionadas em pontos estratégicos da região para orientar os motoristas e manter a segurança no local.

Repertório

Nos shows em terras capixabas, o Rei revisita grandes clássicos do seu repertório. Em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (19), ele passeou por suas fases romântica, religiosa e dançantes, com hits da Jovem Guarda.

Na canção "Ofereço Flores", que é inédita no repertório do cantor e compositor, o Rio pediu silêncio total do público para apresentá-la em primeira mão aos capixabas.