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Show de Roberto Carlos: confira interdições no trânsito em Vitória

O Rei volta a se apresentar no Espírito Santo nesta sexta-feira (21), após comemorar seu aniversário de 82 anos com show em Cachoeiro de Itapemirim, na quarta (19)

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2023 às 14:57
Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos entregando as rodas aos fãs no show de 82 anos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Kaique Dias
Depois de comemorar seu aniversário de 82 anos em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, com um show na última quarta-feira (19), Roberto Carlos volta a encantar multidões no Espírito Santo, desta vez na capital do Estado, nesta sexta-feira (21). O show está marcado para as 20h30, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e conta com intervenções no trânsito na região. 
Com a expectativa de um grande público, a Guarda Municipal de Trânsito de Vitória preparou um esquema para coordenar o fluxo de veículos. A Rua Judite Maria Tovar Varejão está totalmente interditada desde a noite de quinta-feira (20). Já a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à Praça do Papa, terá uma das faixas interditadas para embarque e desembarque de passageiros e para parada de táxi e Uber.

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A mudança na Rua Judite Maria Tovar Varejão segue até as 6h de domingo (23). Já a Av. Nossa Senhora dos Navegantes será interditada durante todo o período do evento.
Cinco viaturas da Guarda Municipal estarão posicionadas em pontos estratégicos da região para orientar os motoristas e manter a segurança no local.

Repertório

Nos shows em terras capixabas, o Rei revisita grandes clássicos do seu repertório. Em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (19), ele passeou por suas fases romântica, religiosa e dançantes, com hits da Jovem Guarda. 
Na canção "Ofereço Flores", que é inédita no repertório do cantor e compositor, o Rio pediu silêncio total do público para apresentá-la em primeira mão aos capixabas.
Para a apresentação desta noite em Vitória, os ingressos continuam à venda no site Eventim. Os preços variam de R$ 110 a R$ 680. 

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