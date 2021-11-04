Serra faz ação de vacinação sem agendamento em evento e também em shopping

A Prefeitura da Serra realiza uma nova ação de vacinação, sem necessidade de agendamento, a partir desta quinta-feira (4). Equipes de imunização da Secretaria de Saúde do município (Sesa) estarão presentes ao evento Exagerado, uma feira de liquidação que ocorre no Pavilhão de Carapina. A aplicação das vacinas vai até sábado (6) e acontece das 10h às 17h.
DIVISÃO DAS VACINAS
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
- Primeira e segunda dose: gestantes e puérperas;
- Segunda dose da Pfizer e Coronavac: aqueles com 18 anos ou mais;
- Terceira dose: idosos com 60 anos ou mais que tenham recebido a última dose há quatro meses (até o dia 3 de julho);
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que tenham tomado a última dose há cinco meses (até o dia 3 de agosto);
- Terceira dose: pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham tomado a última dose há 28 dias (até o dia 6 de outubro).
PRAZOS DA SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 8 de setembro;
- Aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 8 de setembro;
- Pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 6 de outubro.
É importante apresentar, no momento da aplicação da vacina, documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS.
VACINAÇÃO NO SHOPPING MONTSERRAT
O Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, continua com a campanha de vacinação sem agendamento até sábado (6), no piso L2.
A imunização no local se inicia às 9h e vai até às 17h. As vacinas são voltadas para as pessoas acima dos 18 anos que precisam tomar a primeira dose e para as pessoas que necessitam tomar a segunda dose da Coronavac - para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 6 de outubro.
É importante que os munícipes apresentem documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS.