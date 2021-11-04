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1ª, 2ª e 3ª doses

Vila Velha oferece mais de 8 mil vagas para imunização nesta quinta (4)

Os imunizantes são da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Confira a distribuição das doses na cidade
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

04 nov 2021 às 07:39

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 07:39

Vacina Astrazeneca
Município de Vila Vilha disponibiliza nesta quinta-feira (4) 8.400 vagas para vacinação contra a Covid-19  Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (4), novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes são destinados à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, são oferecidas 8.400 vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (700 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias (1.500 vagas);
  • Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias (1.600 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (2.800 vagas);
  • Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (1.500 vagas);
  • Terceira dose: profissionais da saúde que completaram o esquema vacinal há cinco meses (300 vagas).

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