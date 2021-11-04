Vila Velha oferece mais de 8 mil vagas para imunização nesta quinta (4)

A Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, a partir das 15h desta quinta-feira (4), novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes são destinados à aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, são oferecidas 8.400 vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (700 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias (1.500 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias (1.600 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose há 56 dias (2.800 vagas);
- Terceira dose: pessoas acima dos 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (1.500 vagas);
- Terceira dose: profissionais da saúde que completaram o esquema vacinal há cinco meses (300 vagas).