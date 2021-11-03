Covid-19: OMS autoriza uso emergencial da vacina Covaxin

De acordo com os testes realizados pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (Sage, na sigla em inglês), a Covaxin teve eficácia de 78% e deve ser administrada em duas doses, com intervalo de quatro semanas entre elas. O imunizante é recomendado a pessoas com 18 anos ou mais - com exceção de grávidas - e a países de baixa e média renda por conta de condições mais simples de armazenamento.