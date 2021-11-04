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Pandemia

Brasil tem menor média móvel de mortes por Covid desde 24 de abril de 2020

O país, atualmente, tem 225 óbitos por dia. A média do momento atual tem sido afetada, nos últimos dias, pelo feriado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2021 às 08:59

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:59

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
Brasil chegou, nesta quarta-feira (3), à menor média móvel de mortes por Covid desde 24 de abril de 2020. O país, atualmente, tem 225 óbitos por dia, contra 221 vidas perdidas diárias registradas naquele dia 24.
No dia 25 de abril do ano passado, o valor já subiu para 242 e continuou ascendente.
Por sua vez, a média móvel de casos teve redução de 19% em relação ao dado de 14 dias atrás e agora é de 9.894 infecções por dia.
Deve-se levar em conta, porém, que a média do momento atual tem sido afetada, nos últimos dias, pelo feriado, momento no qual os dados costumeiramente são menores devido a atrasos de notificação nas secretarias de saúde estaduais.
Nesta quarta, o país registrou 186 mortes por Covid e 15.863 casos da doença. Com isso, o país chegou a 608.304 vidas perdidas e a 21.834.675 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 24 estados e no Distrito Federal.
O Brasil registrou 841.046 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quarta-feira. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 7.960 primeiras doses e 617.028 segundas. Também foram registradas 2.969 doses únicas e 213.089 doses de reforço.
Bahia fez uma grande revisão de primeiras doses aplicadas e ficou com números negativos no dia (-111.515). O Pará também apresentou dados negativos de segundas doses (-4.428).
Ao todo, 154.815.346 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil - 112.355.049 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 116.887.209 pessoas com esquema vacinal completo no país.
Assim, o país já tem 72,58% da população com a 1ª dose e 54,79% dos brasileiros com esquema vacinal completo. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 95,51% e 72,11%.
Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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