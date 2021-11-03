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Pandemia

Taxa de transmissão de Covid volta a subir no Brasil, aponta Imperial College

A taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus no Brasil está em 1,04. Isso significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 104
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:07

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:07

O novo coronavírus causa da Covid-19
Segundo Imperial College, taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir no Brasil Crédito: Freepik
A taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus no Brasil está em 1,04, aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. Isso significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 104. Na semana passada, a taxa estava em 0,68 - menor índice registrado desde abril de 2020. Qualquer valor acima de um significa que o contágio está acelerando.
A taxa de transmissão é uma das principais referências para se acompanhar a evolução da pandemia no país. Por ser uma média nacional, o Rt não indica que a doença esteja avançando nem retrocedendo da mesma forma nas diversas cidades, Estados e regiões do Brasil. Além disso, a universidade britânica - que não estima dados relativos ao atraso nas notificações e ao período de incubação do vírus - afirma que a precisão das projeções pode variar de acordo com a qualidade da vigilância e dos relatórios de cada país.

MORTES: BRASIL SEGUE NO TOP-3

O país registrou ontem uma média móvel abaixo de 270 óbitos pela primeira vez desde o final de abril de 2020. De acordo com dados obtidos pelo consórcio dos veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, junto às secretarias estaduais de Saúde, foram registradas 164 mortes entre segunda e terça, e a média ficou em 261 óbitos. Essa é a menor média desde 26 de abril de 2020, quando ela foi de 258 óbitos.
A melhora dos números não significa que a pandemia acabou. Para combater o vírus, ainda são necessárias a utilização de máscara e a vacinação contra a covid-19.
O total de óbitos pela doença no Brasil chegou a 608.118, de acordo com o consórcio. O número é o terceiro maior do mundo - atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 768,8 mil óbitos, e da Índia, com 459,2 mil mortes pela doença.
O país registrou 164 mortes por Covid e 6.383 casos da doença, ontem. O Amapá não registrou mortes. Aos domingos, segundas e feriados, os dados da pandemia costumam ser menores, por atrasos de notificação nas secretarias de saúde, que, nesses períodos, têm a força de trabalho reduzida.

54,5% DOS BRASILEIROS JÁ SE IMUNIZARAM

O Brasil registrou 476.630 doses de vacinas contra Covid-19 na terça. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 71.263 primeiras doses e 273.707 segundas. Também foram registradas 609 doses únicas e 131.051 doses de reforço.
Ao todo, 154.807.386 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil - 111.738.021 delas já receberam a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 116.267.212 pessoas com esquema vacinal completo no país. O país já tem 72,57% da população com a 1ª dose e 54,50% dos brasileiros com esquema vacinal completo. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 95,51% e 71,73%.

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