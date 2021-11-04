Anvisa recebe novas ameaças por vacinação de crianças contra Covid-19

A Pfizer informou que entraria com solicitação junto à Anvisa para viabilizar a aplicação do imunizante em crianças de 5 a 11 anos

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (3) pela Anvisa, as novas ameaças foram enviadas por meio de correspondência eletrônica na última sexta (29). A mensagem foi direcionada a diretores e servidores da agência. As informações são da Agência Brasil.