Serra ainda tem vagas abertas para vacinar contra Covid-19 e gripe

O município da Serra ainda tem vagas abertas para quem se vacinar contra a Covid-19: ainda estão disponíveis 2.500 vagas para primeira dose e 800 para segunda.
O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Em especial para o público de 50 a 59 anos, são mil vagas disponíveis. Essas doses serão aplicadas entre os dias 15 e 17 deste mês.
O agendamento também contempla pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas, idosos acima de 60 anos para 1ª dose.
Também há vagas para idosos acima de 75 anos que precisam da 2ª dose da Astrazeneca, trabalhadores da saúde para 2ª dose e trabalhadores da educação.
INFLUENZA
Para a vacinação contra a gripe, existem cerca de mil vagas disponíveis para este sábado. As pessoas devem se encaminhar as unidades básicas de saúde e realizar a imunização. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura.
Quem pode e deve tomar a vacina da Influenza são:
- - Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);
- - Gestantes, as puérperas (45 dias após o parto);
- - Trabalhadores da Saúde;
- - Professores;
- - Idosos com mais de 60 anos;
- - Pessoas com deficiência permanente;
- - Pessoas com comorbidade;
- - Força de segurança e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários;
- - Bombeiros militares e civis;
- - Guardas municipais;
- Profissionais do transporte rodoviários (motoristas, cobradores e caminhoneiros).
A vacinação ocorrerá de terça (15) a quinta-feira (17) em todas as unidades de saúde do município.
Além disso, é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.