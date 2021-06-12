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Imunização

Serra ainda tem vagas abertas para vacinar contra Covid-19 e gripe

Os agendamentos deverão ser realizados no site da Prefeitura da Serra. Confira quem pode ser imunizado

Publicado em 

12 jun 2021 às 15:29

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:29

Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Moradores da Serra podem se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal
município da Serra ainda tem vagas abertas  para quem se vacinar contra a Covid-19: ainda estão disponíveis 2.500 vagas para primeira dose e 800 para segunda. 
O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Em especial para o público de 50 a 59 anos, são mil vagas disponíveis. Essas doses serão aplicadas entre os dias 15 e 17 deste mês.
O agendamento também contempla pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas, idosos acima de 60 anos para 1ª dose.
Também há vagas para idosos acima de 75 anos que precisam da  2ª dose da Astrazeneca, trabalhadores da saúde para 2ª dose e trabalhadores da educação.
INFLUENZA
Para a vacinação contra a gripe, existem cerca de mil vagas disponíveis para este sábado. As pessoas devem se encaminhar as unidades básicas de saúde e realizar a imunização. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura.
Quem pode e deve tomar a vacina da Influenza são:
  • - Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);
  • - Gestantes, as puérperas (45 dias após o parto);
  • - Trabalhadores da Saúde;
  • - Professores;
  • - Idosos com mais de 60 anos;
  • - Pessoas com deficiência permanente;
  • - Pessoas com comorbidade;
  • - Força de segurança e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários;
  • - Bombeiros militares e civis;
  • - Guardas municipais;
  • Profissionais do transporte rodoviários (motoristas, cobradores e caminhoneiros).
A vacinação ocorrerá de terça (15) a quinta-feira (17) em todas as unidades de saúde do município.
Além disso, é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.

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