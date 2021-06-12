Serra ainda tem vagas abertas para vacinar contra Covid-19 e gripe

Moradores da Serra podem se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal

município da Serra ainda tem vagas abertas para quem se vacinar contra a Covid-19 : ainda estão disponíveis 2.500 vagas para primeira dose e 800 para segunda.

O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Em especial para o público de 50 a 59 anos, são mil vagas disponíveis. Essas doses serão aplicadas entre os dias 15 e 17 deste mês.

O agendamento também contempla pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas, idosos acima de 60 anos para 1ª dose.

Também há vagas para idosos acima de 75 anos que precisam da 2ª dose da Astrazeneca, trabalhadores da saúde para 2ª dose e trabalhadores da educação.

INFLUENZA

Para a vacinação contra a gripe , existem cerca de mil vagas disponíveis para este sábado. As pessoas devem se encaminhar as unidades básicas de saúde e realizar a imunização. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura.

Quem pode e deve tomar a vacina da Influenza são:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);



- Gestantes, as puérperas (45 dias após o parto);



- Trabalhadores da Saúde;



- Professores;



- Idosos com mais de 60 anos;



- Pessoas com deficiência permanente;



- Pessoas com comorbidade;



- Força de segurança e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários;



- Bombeiros militares e civis;



- Guardas municipais;



Guardas municipais; Profissionais do transporte rodoviários (motoristas, cobradores e caminhoneiros).

A vacinação ocorrerá de terça (15) a quinta-feira (17) em todas as unidades de saúde do município.

Além disso, é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

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