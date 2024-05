Estudantes

Sedu do ES abre seleção com 170 vagas no Programa de Intercâmbio

Oferta das bolsas de estudos dos idiomas de Língua Inglesa e Espanhola, para intercâmbio no Canadá, Estados Unidos e Chile, respectivamente, é voltada para estudantes da Rede Pública Estadual

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital que regulamenta o processo seletivo para preencher 170 vagas no Programa de Intercâmbio Estudantil.

De acordo com a pasta, a oferta das bolsas de estudos dos idiomas de Língua Inglesa e Espanhola, para intercâmbio no Canadá, Estados Unidos e Chile, respectivamente, é voltada para estudantes da Rede Pública Estadual.

Do total de oportunidades, 123 são para Curso Intensivo de Inglês, no Canadá; 42 para Curso Intensivo de Inglês, nos Estados Unidos; e cinco para Curso Intensivo de Espanhol, no Chile.

QUEM PODE PARTICIPAR

A seleção é voltada para os estudantes matriculados nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) e que foram selecionados por meio do Edital nº 10/2023.

A Sedu alerta que não poderão participar do processo seletivo deste ano os estudantes já beneficiados em anos anteriores com bolsas do programa.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 20 de maio até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês, no site a 27 de maio de 2024, no site selecaoaluno.es.gov.br.

ETAPAS

1ª etapa: de caráter classificatória e eliminatória. Consiste no envio eletrônico dos documentos comprobatórios.

de caráter classificatória e eliminatória. Consiste no envio eletrônico dos documentos comprobatórios. 2ª etapa: classificatória. Análise de rendimento e frequência.

classificatória. Análise de rendimento e frequência. 3ª etapa: classificatória e eliminatória. Entrevista oral.

O QUE É

O Programa de Intercâmbio Estudantil visa ao aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em inglês ou espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de expressar-se com proficiência em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento socioeducacional em país estrangeiro.

