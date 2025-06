Tradição

"São surpreendentes": moradores e visitantes se encantam com tapetes de Corpus Christi em Castelo

Cidade do Sul do Espírito Santo recebe milhares de pessoas para a 62ª edição da festa religiosa; expectativa é de público de 150 mil visitantes

Na 62ª edição da tradicional Festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, a expectativa é de que 150 mil pessoas passem pela cidade para prestigiar os famosos tapetes coloridos e as demais celebrações da data. Muitos turistas visitam a cidade pela fama dessa decoração nas ruas e avenidas, mas os próprios moradores fazem questão de estarem presentes todos os anos.>

Da cidade vizinha de Vargem Alta, também no Sul do Espírito Santo, Rose Antônia da Silva foi visitar os tapetes e passadeiras de Castelo com a neta, Maria Cecília Semeão. Elas também se encantaram com as residências enfeitadas com os temas de fé. “Já é meu terceiro ano, cada ano está mais bonita a festa. Vou esperar o resto da família chegar e ficar até a tarde, quando acontece a missa campal”, disse a funcionária pública.>