Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Descaso

Salas estão sem telhado há mais de um ano em escola de Vila Velha

Às vésperas do retorno às aulas, pais se preocupam com aglomeração nos espaços liberados da Umef Professora Nair Dias Barbosa; município deve realocar alunos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:54

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Não bastassem as preocupações naturais com o retorno às aulas em tempos de pandemia, os pais dos alunos da Escola Professora Nair Dias Barbosa, em Vila Velha, temem aglomerações e mais prejuízo no aprendizado, já que algumas salas de aula e a quadra esportiva estão sem telhados e, portanto, interditadas.
O problema já persiste desde o final de 2019, tumultuou o ensino nos primeiros meses do ano passado e segue sem resolução. "A obra começou nas férias de verão. Quando as crianças puderam voltar, eram só 40% das salas funcionando e não tinha atividades de educação física", conta o corretor de imóveis Joil Carlos Silveira.
"O município não está se preocupando com a situação da escola e das crianças. Agora, ter esses espaços liberados é ainda mais importante por causa da pandemia"
Joil Carlos Silveira - Corretor de imóvel cuja mulher tem uma filha de 11 anos que estuda na escola
Anteriormente, ele já acionou funcionários da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Professor Nair Dias Barbosa e outros membros do antigo Poder Executivo de Vila Velha. Das poucas vezes em que conseguiu ter algum retorno, ele afirma que recebia apenas um pedido de espera.

Umef Professora Nair Dias Barbosa: descaso em Vila Velha

Quem também estuda no local é a filha da diarista Aurea Márcia Salles Coutinho, que está igualmente insatisfeita. "Eles tiveram o ano todo de pandemia para fazer a obra e não fizeram. As aulas vão começar agora na segunda quinzena de fevereiro, que ainda é uma época de chuva", reclama a mãe.
"Antes da suspensão, estavam usando espaços bem menores e o ensino ficou totalmente prejudicado. Não sei como vai ser esse retorno"
Aurea Márcia Salles Coutinho - Diarista e mãe de uma aluna de 12 anos
De acordo com ela, a família não foi comunicada sobre qualquer detalhe a respeito de como será a volta às aulas da filha, que cursará o sexto ano em 2021. Além da pré-adolescente, estudam, pelo menos, mais 200 alunos na escola – número estimado pelos pais e não confirmado pelo município.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que a atual gestão encontrou unidades em péssimo estado de conservação, inclusive a Umef Professora Nair Dias Barbosa, "onde alunos estão há dez anos em módulos temporários que já foram desativados devido a problemas estruturais".
Consequentemente, o município garante que os alunos serão realocados em outro espaço a ser providenciado pela Secretaria Municipal de Educação para atender o retorno das aulas, "oferecendo condições seguras e salubres aos profissionais da educação, alunos e pais".
O Executivo de Vila Velha também esclarece que "documentos comprovam que a construtura e a empreiteira contratadas para realizar a manutenção da unidade abandonaram a obra" e adianta que o relatório sobre o abandono e o "sumiço da planilha de custos" serão enviados ao Ministério Público Estadual (MPES).

Veja Também

Vizinhos de prédio que ameaça cair em Vila Velha podem voltar para casa

Covid-19: ES vai receber mais 50 mil novas doses de Coronavac

Golfinhos surpreendem banhistas na Praia da Costa, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados