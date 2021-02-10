Saiba quais documentos levar para se vacinar contra a Covid-19

Os trabalhadores de saúde e os idosos que estão aptos a se vacinar, conforme os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI), devem ficar atentos aos documentos que são exigidos para poder garantir a aplicação da dose. A vacinação é realizada pelos municípios, que têm regras para que os grupos prioritários sejam atendidos nesta primeira fase da campanha.