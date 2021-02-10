Saiba quais documentos levar para se vacinar contra a Covid-19

Os trabalhadores de saúde e os idosos que estão aptos a se vacinar, conforme os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI), devem ficar atentos aos documentos que são exigidos para poder garantir a aplicação da dose. A vacinação é realizada pelos municípios, que têm regras para que os grupos prioritários sejam atendidos nesta primeira fase da campanha.
Em Vila Velha, para a vacinação dos idosos, é necessário apresentar um documento com foto e o cartão do SUS. Já para os trabalhadores da saúde, também é preciso uma identificação com foto, e ainda uma documentação que demonstre vínculo ativo, como crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe.
Na Serra, os mesmos documentos são exigidos para os profissionais de saúde, porém o município não informou sobre a exigência feita para os idosos.
Para se vacinar em Cariacica, os profissionais de saúde têm que apresentar carteira de trabalho ou do conselho de classe, crachá ou contracheque. Já os idosos precisam do cartão de vacina, documento de identificação com foto, o CPF ou cartão do SUS.
O município de Vitória não deu informações até a publicação desta matéria.
NO INTERIOR
A situação em municípios do interior do Estado não se difere muito daqueles situados na Grande Vitória. Em Linhares e Conceição da Barra, no Norte, os idosos devem apresentar o CPF, um documento de identidade com foto, e o cartão de vacinação. Para os profissionais da área da saúde, é necessário apresentar documentação que demonstre quem estão em atividade, tais como crachá, a carteira do conselho de classe, contracheque, carteira de trabalho, e mais o cartão de vacinação.
Para os idosos de São Mateus e Colatina, os documentos são os mesmos das cidades vizinhas, enquanto para os trabalhadores de saúde, o contrato de trabalho também aparece como alternativa, além da documentação já relacionada para Linhares e Conceição da Barra.
Aos idosos que estão na lista de prioridades, a equipe de vacinação de Marataízes, no Sul capixaba, pede documentação com foto, para comprovação de idade, ao passo que os trabalhadores de saúde devem apresentar qualquer documento que demonstre vínculo ativo.
Na vizinha Anchieta, os idosos devem ter o cartão do SUS para receber a dose da vacina. Os profissionais de saúde, por sua vez, devem ter documento que demonstre que atuam na área.
Para os idosos de Conceição do Castelo, é preciso a apresentação do cartão de vacina, do cartão do SUS e do CPF. Já em relação aos profissionais de saúde, a equipe de imunização tem uma lista própria de quem será vacinado.
Castelo pede aos idosos para apresentar o cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS. Para os profissionais de saúde além desses documentos, é necessário um comprovante de atuação na área, tais como, crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe.
No município de Cachoeiro de Itapemirim, a vacinação dos profissionais de saúde é feita nos próprios estabelecimentos, como hospitais e pronto-atendimento, que indicam os que estão aptos a ser vacinados. A prefeitura não informou sobre a documentação exigida aos idosos.
Os profissionais da saúde que serão vacinados em Atilio Vivacqua já possuem um cadastro funcional no setor de recursos humanos do município. Já os idosos precisam apresentar cartão SUS ou CPF e cartão de vacina no momento da vacinação.
Em Presidente Kennedy, são exigidos dos profissionais de saúde documentos que comprovem a atuação, como crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho, carteira do conselho de classe. Já os idosos devem apresentar CPF e cartão do SUS.