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Crise sanitária

ES registra 1.570 novos casos e 26 mortes por Covid em 24 horas

Ao todo, o Estado já totaliza 6.069 óbitos e passa de 306 mil o número de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:12

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Coronavírus
O coronavírus já afetou 306.429 pessoas em todo o Espírito Santo Crédito: Pixabay
Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (10), totalizando 6.069 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.570 novos casos, chegando a 306.429 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.429. Em seguida, aparecem Serra (38.476), Vitória (33.371) e Cariacica (24.483).

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Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.031 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.539.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 288.527, 1.465 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 922 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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