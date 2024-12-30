Saiba locais das balsas com fogos no réveillon de Vitória e Vila Velha

Fogos em Vitória estarão instalados em balsas no mar Crédito: Bárbara Bueno Sá/Divulgação/PMV

Em meio aos últimos preparativos para o réveillon , as prefeituras de Vitória e Vila Velha já divulgaram a localização das balsas e pontos na areia de onde partirão os fogos de artifício de baixo ruído que vão iluminar a chegada do ano novo para moradores, turistas e trabalhadores da festa.

Na Capital, haverá dois pontos principais de celebração. Em Camburi, serão cinco balsas distribuídas entre a Ilha do Socó e o palco montado na orla da Praia de Camburi, próximo da Avenida Adalberto Simão Nader. Em Jardim Camburi, serão três balsas posicionadas entre as ruas Carlos Martins e Atlântica Parque.

Já no outro ponto de evento, na orla noroeste, São Pedro contará com duas balsas posicionadas entre a Peixaria Comunitária e a Praça Dom João Batista, enquanto em Santo Antônio serão duas Balsas posicionadas próximo à Praça Estela Coimbra.

Ao todo, portanto, serão 12 balsas: oito na orla de Camburi, proporcionando 15 minutos de queima de fogos; e quatro nos bairros São Pedro e Santo Antônio, com apresentações de 8 minutos cada.

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Virada em Vila Velha

Já em Vila Velha, cidade que vem anunciando que se prepara para receber um público de 1 milhão de pessoas na virada, o show pirotécnico contará com 16 pontos de fogos de artifício na orla. O espetáculo visual, também com fogos de baixo ruído, contará com 12 balsas e quatro pontos na areia.

“Serão mais de 6 mil detonações pirotécnicas, alcançando até 250 metros de altura e 150 metros de largura, incluindo desenhos como coração, estrelas, círculos e emojis”, informou a Prefeitura.

Serão sete balsas na Praia de Itaparica, na altura das ruas Ayrton Senna da Silva, Aniceto Frizzera Filho, Itapemirim, José Feliz Chein, Dr. Gilson Santos, Maria de Oliveira Mares Guia e da Praça do Ciclista.

Na Praia da Costa e Itapuã, as balsas ficarão na altura da rua Diógenes Malacarne, entre as ruas 15 de Novembro e Champagnat, entre as ruas Sergipe e Ceará, entre as ruas Pernambuco e Maranhão, e entre as ruas Santa Catarina e Resplendor.

Os pontos na areia serão em Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. “A infraestrutura marítima conta com 12 balsas, rebocadores, lanchas e tecnologia via GPS para monitoramento e acionamento das balsas em terra”, disse a Prefeitura.