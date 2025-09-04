Home
>
Cotidiano
>
Rua da Praia da Costa volta a alagar devido a obra em canal

Rua da Praia da Costa volta a alagar devido a obra em canal

Leitores registaram a rua alagada nesta quinta-feira (4); Prefeitura de Vila Velha disse que problema é causado pela água que retorna dos bueiros

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:08

Moradores reclamam que a água possui um forte odor de esgoto.

Os moradores da Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, em Vila Velha, voltaram a sofrer com os alagamentos causados pelas obras do Canal da Costa, devido à água que retorna pela galeria de drenagem. Um vídeo e imagens mostraram carros passando em meio a água – de coloração escura – acumulada na via, na tarde desta quinta-feira (4). (Veja acima)

Recomendado para você

Leitores registaram a rua alagada nesta quinta-feira (4); Prefeitura de Vila Velha disse que problema é causado pela água que retorna dos bueiros

Rua da Praia da Costa volta a alagar devido a obra em canal

Operação conjunta com conselhos profissionais encontrou problemas como falta de profissionais habilitados e violações de sigilo durante terapias

Procon autua clínicas em Vitória por irregularidades no atendimento a pacientes autistas

unidade, que está em obras há quase 10 anos, recebeu meio milhão em emendas parlamentares para ser concluída, mas corre risco de perder parte da verba por falta de aplicação dos recursos

MPF apura atraso em obra de escola quilombola em São Mateus

O mesmo problema aconteceu na semana passada, entre os dias 28 e 30 de agosto, totalizando três dias. Moradores da região informaram que a situação havia piorado após as fortes chuvas do dia 30. Eles ainda disseram que a água estava com um forte cheiro de esgoto.

Neste caso, a Prefeitura de Vila Velha havia informado que os problemas estavam sendo causados por estruturas temporárias que foram criadas para permitir que as equipes de construção retirem completamente a água de uma área em obras. A Prefeitura informou que, com as chuvas, as estruturas foram retiradas para permitir melhor escoamento da água. "Ensecadeiras abertas e problema resolvido", diz a resposta da prefeitura.

Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos devido à obra
Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos nesta quinta-feira (4), devido à obra Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas, o problema voltou a acontecer nesta quinta. Questionada, a Prefeitura de Vila Velha disse, em nota, que os alagamentos estão sendo causados pelas obras do canal, devido ao desvio por onde a água está passando durante as obras, chamada de "bypass". Essa estrutura possui largura reduzida, podendo haver o retorno da água pelos bueiros em casos de fortes chuvas.

A administração municipal ainda descartou que a causa do problema seja transbordamento do canal. "Em casos de maior acúmulo, as ensecadeiras são retiradas para restabelecer o fluxo normal e reduzir impactos", diz a secretaria de Obras do município.

A pasta ainda pontuou que a situação é temporária, mas pode continuar acontecendo até o fim da obra, prevista para terminar somente no fim de 2026, dependendo das condições climáticas.

Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos devido à obra
Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos devido à obra Crédito: Carlos Alberto Silva

Leia mais

Imagem - Parte de casa desaba em Cariacica e imóveis são interditados

Parte de casa desaba em Cariacica e imóveis são interditados

Imagem - Incêndio destrói duas casas e danifica outras duas em Venda Nova

Incêndio destrói duas casas e danifica outras duas em Venda Nova

Imagem - Capixaba de 11 anos cria museu virtual para estudar areia monazítica

Capixaba de 11 anos cria museu virtual para estudar areia monazítica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

alagamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais