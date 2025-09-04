De novo?

Rua da Praia da Costa volta a alagar devido a obra em canal

Leitores registaram a rua alagada nesta quinta-feira (4); Prefeitura de Vila Velha disse que problema é causado pela água que retorna dos bueiros

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:08

Os moradores da Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, em Vila Velha, voltaram a sofrer com os alagamentos causados pelas obras do Canal da Costa, devido à água que retorna pela galeria de drenagem. Um vídeo e imagens mostraram carros passando em meio a água – de coloração escura – acumulada na via, na tarde desta quinta-feira (4). (Veja acima)

O mesmo problema aconteceu na semana passada, entre os dias 28 e 30 de agosto, totalizando três dias. Moradores da região informaram que a situação havia piorado após as fortes chuvas do dia 30. Eles ainda disseram que a água estava com um forte cheiro de esgoto.

Neste caso, a Prefeitura de Vila Velha havia informado que os problemas estavam sendo causados por estruturas temporárias que foram criadas para permitir que as equipes de construção retirem completamente a água de uma área em obras. A Prefeitura informou que, com as chuvas, as estruturas foram retiradas para permitir melhor escoamento da água. "Ensecadeiras abertas e problema resolvido", diz a resposta da prefeitura.



Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos nesta quinta-feira (4), devido à obra Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas, o problema voltou a acontecer nesta quinta. Questionada, a Prefeitura de Vila Velha disse, em nota, que os alagamentos estão sendo causados pelas obras do canal, devido ao desvio por onde a água está passando durante as obras, chamada de "bypass". Essa estrutura possui largura reduzida, podendo haver o retorno da água pelos bueiros em casos de fortes chuvas.

A administração municipal ainda descartou que a causa do problema seja transbordamento do canal. "Em casos de maior acúmulo, as ensecadeiras são retiradas para restabelecer o fluxo normal e reduzir impactos", diz a secretaria de Obras do município.

A pasta ainda pontuou que a situação é temporária, mas pode continuar acontecendo até o fim da obra, prevista para terminar somente no fim de 2026, dependendo das condições climáticas.

Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, sofre com alagamentos devido à obra Crédito: Carlos Alberto Silva

