Rodoviários da Sanremo impedem a saída de ônibus da empresa em Vila Velha

As pessoas que dependem do transporte público municipal de Vila Velha estão a pé desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11). Os ônibus da Viação Sanremo não circulam na cidade e permanecem na garagem da empresa. A paralisação partiu dos motoristas e cobradores por conta de atrasos e alterações nos salários dos profissionais.
De acordo com o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, os trabalhadores cruzaram os braços porque, segundo ele, a direção da empresa descumpriu acordos feitos anteriormente e comunicou, por meio de avisos, que 50% do salário de novembro seria pago até esta sexta-feira (12) e o restante creditado até o próximo dia 19, ou antes, caso fosse possível.
A medida desagradou a categoria, que optou pela paralisação dos serviços, visto os esforços e entendimento que a empresa havia firmado com os colaboradores relativos à remuneração, aponta o sindicalista.
Sem alternativa, quem depende dos coletivos precisa optar por táxi e transporte por aplicativo, o que é mais caro, além do Transcol.
A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com a direção da Sanremo, porém ainda sem retorno. À TV Gazeta, a empresa informou que os vencimentos do mês de novembro venceram nesta quarta-feira (10). Como não foi possível quitar os débitos, foi proposto à flexibilização dos pagamentos, o que não foi aceito pela categoria.
A empresa ainda salientou que já está integrada ao Sistema Transcol, porém não recebe o subsídio por parte do governo estadual destinado ao abatimento do valor do óleo diesel, o que também interfere no cumprimento dos pagamentos.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA
A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito informa que está monitorando a paralisação, em contato com a empresa, para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível, bem como os pagamentos dos profissionais seja regularizado.
A empresa possui 31 linhas no município e atende, diariamente, a cerca de 19 mil pessoas.