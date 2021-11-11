Rodoviários da Sanremo impedem a saída de ônibus da empresa em Vila Velha

Sem os pagamentos de novembro, os colaboradores da Sanremo cruzaram os braços em Vila Velha Crédito: André Falcão/TV Gazeta

As pessoas que dependem do transporte público municipal de Vila Velha estão a pé desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11). Os ônibus da Viação Sanremo não circulam na cidade e permanecem na garagem da empresa. A paralisação partiu dos motoristas e cobradores por conta de atrasos e alterações nos salários dos profissionais.

De acordo com o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, os trabalhadores cruzaram os braços porque, segundo ele, a direção da empresa descumpriu acordos feitos anteriormente e comunicou, por meio de avisos, que 50% do salário de novembro seria pago até esta sexta-feira (12) e o restante creditado até o próximo dia 19, ou antes, caso fosse possível.

A medida desagradou a categoria, que optou pela paralisação dos serviços, visto os esforços e entendimento que a empresa havia firmado com os colaboradores relativos à remuneração, aponta o sindicalista.

Sem alternativa, quem depende dos coletivos precisa optar por táxi e transporte por aplicativo, o que é mais caro, além do Transcol.

A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com a direção da Sanremo, porém ainda sem retorno. À TV Gazeta, a empresa informou que os vencimentos do mês de novembro venceram nesta quarta-feira (10). Como não foi possível quitar os débitos, foi proposto à flexibilização dos pagamentos, o que não foi aceito pela categoria.

O cartaz fixado pela diretoria sobre o pagamento de novembro desagradou os trabalhadores da Sanremo, que pararam nesta manhã Crédito: Divulgação/Sindirodoviário

A empresa ainda salientou que já está integrada ao Sistema Transcol, porém não recebe o subsídio por parte do governo estadual destinado ao abatimento do valor do óleo diesel, o que também interfere no cumprimento dos pagamentos.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito informa que está monitorando a paralisação, em contato com a empresa, para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível, bem como os pagamentos dos profissionais seja regularizado.