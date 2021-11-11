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Rodoviários da Sanremo impedem a saída de ônibus da empresa em Vila Velha

Segundo o Sindirodoviários, uma alteração na forma do pagamento dos salários de novembro, desrespeitando acordos anteriores, desagradou os trabalhadores, que optaram por parar desde as primeiras horas da manhã desta quinta (11)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 nov 2021 às 07:51

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 07:51

Vila Velha
Sem os pagamentos de novembro, os colaboradores da Sanremo cruzaram os braços em Vila Velha Crédito: André Falcão/TV Gazeta
As pessoas que dependem do transporte público municipal de Vila Velha estão a pé desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11). Os ônibus da Viação Sanremo não circulam na cidade e permanecem na garagem da empresa. A paralisação partiu dos motoristas e cobradores por conta de atrasos e alterações nos salários dos profissionais.
De acordo com o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, os trabalhadores cruzaram os braços porque, segundo ele, a direção da empresa descumpriu acordos feitos anteriormente e comunicou, por meio de avisos, que 50% do salário de novembro seria pago até esta sexta-feira (12) e o restante creditado até o próximo dia 19, ou antes, caso fosse possível.
A medida desagradou a categoria, que optou pela paralisação dos serviços, visto os esforços e entendimento que a empresa havia firmado com os colaboradores relativos à remuneração, aponta o sindicalista. 
Sem alternativa, quem depende dos coletivos precisa optar por táxi e transporte por aplicativo, o que é mais caro, além do Transcol.
A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com a direção da Sanremo, porém ainda sem retorno.  À TV Gazeta, a empresa informou que os vencimentos do mês de novembro venceram nesta quarta-feira (10). Como não foi possível quitar os débitos, foi proposto à flexibilização dos pagamentos, o que não foi aceito pela categoria.   
Vila Velha
O cartaz fixado pela diretoria sobre o pagamento de novembro desagradou os trabalhadores da Sanremo, que pararam nesta manhã Crédito: Divulgação/Sindirodoviário
A empresa ainda salientou que já está integrada ao Sistema Transcol, porém não recebe o subsídio por parte do governo estadual destinado ao abatimento do valor do óleo diesel, o que também interfere no cumprimento dos pagamentos.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito informa que está monitorando a paralisação, em contato com a empresa, para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível, bem como os pagamentos dos profissionais seja regularizado.
A empresa possui 31 linhas no município e atende, diariamente, a cerca de 19 mil pessoas.

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