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Dia da Consciência Negra

Roda de conversa discute o papel dos negros além do que contam os livros de História

Evento da Rede Gazeta acontece na próxima segunda-feira (20) e entrada é gratuita. Profissionais de Inovação, Comunicação, Direito e Direitos Humanos estão entre os convidados
Thayná Bahia

Thayná Bahia

Publicado em 

17 nov 2023 às 17:03

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 17:03

Evento da Rede Gazeta acontece na próxima segunda-feira (20) e entrada é gratuita.
Evento da Rede Gazeta acontece na próxima segunda-feira (20) e entrada é gratuita Crédito: Divulgação
Evento da Rede Gazeta acontece na próxima segunda-feira (20) e entrada é gratuita. Profissionais de Inovação, Comunicação, Direito e Direitos Humanos estão entre os convidados
Ser bem-sucedido e protagonista na sua área de atuação é coisa de preto! Não faltam exemplos de profissionais potentes no Espírito Santo e, por isso, na próxima segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, a Rede Gazeta vai promover a roda de conversa "Coisa de preto: a presença afrobrasileira muito além do que contam os livros de História". O evento, que começa a partir das 13h30, é aberto ao público e você pode fazer sua inscrição aqui.
Quem vai mediar o bate-papo é a repórter do Em Movimento, da TV Gazeta, Elis Carvalho. Na roda vão estar a comunicadora e influenciadora capixaba Bryce Caniçali, o especialista em Inovação Ângelo Santos, a advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial OAB/ES, Hellen Tiburcio, e Luiz Cláudio Pereira, coordenador de Políticas dos Direitos da População Negra (CPDPN) da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destaca a importância de promover a discussão de temas atuais, sobretudo em datas marcantes, como é o caso do Dia da Consciência Negra: "Temos uma sociedade muito marcada por desigualdades, e problemas que se arrastam há séculos. Trazer esses profissionais reconhecidos pelo mercado para falar de suas trajetórias e consquistas é uma oportunidade de inspirar e trazer à tona novas reflexões".
A analista de Comunicação Institucional Wanessa Eustachio, idealizadora da ação, fala sobre a importância da data como forma de reforçar aquilo que deve ser uma preocupação constante e de todos. “A luta contra o racismo deve ser realizada o ano todo e mais que isso é necessário que todos adotem uma postura antirracista. No entanto, o Dia da Consciência Negra é uma data que reforça e marca com mais ênfase discursões e ações a respeito do tema”, afirma.
Quer participar dessa conversa? Inscreva-se clicando aqui

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