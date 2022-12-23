Rio Doce sobe após chuvas seguidas e atinge cota de alerta em Colatina

Rio Doce saiu da cota de atenção para a de alerta em um dia, em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti

Devido às fortes chuvas que atingiram Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, nos últimos dias, o Rio Doce chegou na cota de alerta, com a marca de 5,30 metros. O último registro foi feito às 11h15 desta sexta-feira (23), segundo dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Rio Doce saiu da cota de atenção para a de alerta em um dia no município. A taxa de inundação em Colatina, vale lembrar, é de 5,80 metros. De acordo com o levantamento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o nível do rio deve continuar subindo em municípios mineiros, o que deve impactar a situação do rio no Espírito Santo.

A prefeitura informou que as equipes da Defesa Civil estão visitando os moradores ribeirinhos para fornecer todas as orientações necessárias, caso o nível do Rio Doce continue subindo. Servidores da Prefeitura também estão nas ruas para prestar assistência a todos que vivem em áreas de risco.

Impacto da chuva no município

Impactos da chuva no município Uma rua desmoronou no fim da manhã desta quinta-feira (22), no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Defesa Civil municipal, o deslizamento atingiu os fundos de duas casas. O órgão informou ainda que a equipe está no local. A via foi interditada e será instalada uma lona no local como ação imediata e preventiva.

Uma casa desabou na ladeira Cristo Rei, no Centro de Colatina, na manhã de quarta-feira (21). De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a casa já havia sido interditada devido aos riscos e não há registro de pessoas feridas. A chuva derrubou também uma laje no bairro Carlos Germano Naumann, na manhã de quarta-feira (21). Seis pessoas que moram na parte de baixo precisaram sair de casa e foram levadas para a casa de parentes. Ninguém ficou ferido.

Um trecho da Rua Marechal Deodoro, no bairro São Silvano, está interditado para fluxo de veículos. Isso porque um muro desabou e atingiu os fundos de um estabelecimento comercial desativado, que fica na Avenida Silvio Avidos. A região já está sinalizada.

Na Rua Maria Carolina Martins, próximo à Capela Mortuária, algumas árvores desabaram com a força das chuvas. A Prefeitura de Colatina já sinalizou a área obstruída.

Uma árvore também caiu sobre uma residência no bairro São Marcos. Ninguém ficou ferido, e os bombeiros foram acionados para retirar a árvore do local. A prefeitura informou que realiza obras de contenção de encostas e também no monitoramento eletrônico e na limpeza de galerias e trincheiras.

Em Baixo Guandu

A Defesa Civil de Baixo Guandu, município vizinho, no Noroeste, que também é cortado pelo rio, informou que houve o transbordamento em pontos da cidade. Algumas fazendas estão começando a alagar. O órgão faz o trabalho de monitoramento no momento.