Nível do Rio Doce sobe mais e ultrapassa a cota de inundação em Linhares

Rio Doce sobe rapidamente em Linhares, chegando a quase 4 metros Crédito: Nádia Prado

O nível do Rio Doce subiu, ultrapassou a cota de inundação, de 3,45 metros, e chegou a 3,97 metros em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). Segundo a Defesa Civil do município, a tendência é que o volume de água continue subindo, devido às fortes chuvas que incidem na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com o levantamento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o nível do rio deve continuar subindo em municípios mineiros. Em Linhares, por volta das 16h, a previsão de atingir a marca de 4 metros.

Segundo a prefeitura, por conta da situação atual, moradores do bairro Olaria são orientados a deixar suas casas e irem para abrigos por conta dos alagamentos. Uma família informou para a Prefeitura que pretende sair do local.