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Perto de 4 metros

Nível do Rio Doce sobe mais e ultrapassa a cota de inundação em Linhares

De acordo com o levantamento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o nível do rio deve continuar subindo em municípios mineiros

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:19

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 dez 2022 às 12:19
Rio Doce sobe rapidamente em Linhares, chegando a quase 4 metros
Rio Doce sobe rapidamente em Linhares, chegando a quase 4 metros Crédito: Nádia Prado
O nível do Rio Doce subiu, ultrapassou a cota de inundação, de 3,45 metros, e chegou a 3,97 metros em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). Segundo a Defesa Civil do município, a tendência é que o volume de água continue subindo, devido às fortes chuvas que incidem na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. 
De acordo com o levantamento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o nível do rio deve continuar subindo em municípios mineiros. Em Linhares, por volta das 16h, a previsão de atingir a marca de 4 metros.
Segundo a prefeitura, por conta da situação atual, moradores do bairro Olaria são orientados a deixar suas casas e irem para abrigos por conta dos alagamentos. Uma família informou para a Prefeitura que pretende sair do local.
A Defesa Civil está em alerta, em um plantão de 24 horas, para atender ocorrências e realizar o monitoramento em pontos que podem ser afetados por inundações.

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