Rede Gazeta premia melhores conteúdos de jornalismo de 2022

Profissionais de rádio, TV, fotografia e digital foram premiados em seis categorias Crédito: Arthur Louzada

Depois de uma pausa de sete anos, os jornalistas da a Rede Gazeta celebraram mais uma vez os vencedores da 13ª edição da premiação que reconhece as melhores produções de notícias, entretenimento e audiovisual da empresa. Na noite da última sexta-feira (27), o Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo voltou com TU-DO: os vencedores receberam troféus exclusivos, idealizados pelo artista plástico Penithência, e um total de R$ 59 mil em vale-compras da Sipolatti.

O diretor-geral, Marcello Moraes, garantiu que o PRGJ “veio pra ficar” e entregou o troféu “Cariê de Ouro” ao grande vencedor da festa, o cinegrafista Rafael Zambe. Ele levou o 1º lugar na categoria Audiovisual e a honraria extra que leva o nome do fundador da Rede, após a matéria “Caparaó Capixaba para o mundo” ser eleita pelo júri como a melhor produção de 2022.

Na cerimônia, Marcello destacou que esta premiação é a consequência de um trabalho extremamente bem feito pelos profissionais da Rede Gazeta. “Matérias como essas mostram o nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo e dos capixabas”, afirmou.

Além disso, funcionários de diferentes times receberam premiações e troféus exclusivos (criação do artista plástico Penithência) em seis categorias: Audiovisual, Jornalismo Digital, Televisão, Fotojornalismo, Radiojornalismo e Redes Sociais.

Confira os vencedores do 13º Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo

Para o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer, a volta do Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo é um motivo de enorme satisfação, pois reforça a importância do Jornalismo para a sociedade. “O Jornalismo, em seu propósito mais filosófico, sustenta a democracia. Mas, no dia a dia, ninguém está pensando na democracia. Ele é, na verdade, um socorro às pessoas mais carentes e mais necessitadas. E as reportagens selecionadas representam isso de uma maneira brilhante: o Jornalismo com foco no cidadão capixaba”, declarou.

Os materiais inscritos foram avaliados por uma banca de jurados convidados, profissionais de diferentes áreas da comunicação reconhecidos no mercado capixaba: Beatriz Seixas, Caroline Polese, Dani Klein, Elaine Vieira, Fernando Lisboa, Gabriel Lordêllo, Jace Theodoro, Janaína Lessa, José Antônio Martinuzzo, Kátia Fraga, Lucia Caus, Marla Oliveira, Mirella Bravo, Mônica Zorzanelli, Rafael Porto, Sérgio Denicoli, Suzana Tatagiba, Zanete Dadalto.

CONHEÇA OS VENCEDORES

CARIÊ DE OURO



1. Rafael Zambe – Caparaó capixaba para o mundo no Globo Repórter



AUDIOVISUAL



1. Rafael Zambe – Caparaó capixaba para o mundo no Globo Repórter



2. Ari Melo – A educação e os prejuízos ao aprendizado durante pandemia



3. Victor Lima – Caminho da imunização: agentes enfrentam longos percursos para levar vacina a quem precisa



JORNALISMO DIGITAL



1. Aline Nunes – Série especial: Pobreza no Espírito Santo



2. Isaac Ribeiro – Dia da Consciência Negra: porque vidas pretas têm valor



3. Murilo Cuzzuol – Faixa branca no Penedo conta a história do “guardião” da Baía de Vitória

TELEVISÃO



1. Bruno Ewald – Um ano de Pandemia – Perdas e esperança



2. Luanna Esteves – Sítios Históricos do ES – EP 01: São Mateus



3. Esther Radaelli – Paraísos Ameaçados



FOTOJORNALISMO



1. Fernando Madeira – Fome e extrema pobreza no ES



2. Carlos Alberto Silva – Moro sem pé nem cabeça



3. Ricardo Medeiros – A fome dói



RADIOJORNALISMO



1. Alberto Borém – Conheça os guardiões que protegem floresta, rio, mar e mangue no ES



2. Isaac Ribeiro – Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia



3. Fernanda Queiroz – Democracia: Que História é Essa?

