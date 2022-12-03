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Vencedora em 5 categorias

Rede Gazeta ganha sete troféus no Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Premiados estiveram entre os vencedores nas categorias de fotojornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, repórter cinegrafista e voto popular

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 09:55

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

03 dez 2022 às 09:55
Premiados da Rede Gazeta no 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista
Premiados da Rede Gazeta no 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Crédito: Divulgação
Com sete vencedores em 14 prêmios em disputa, a Rede Gazeta foi a grande vencedora da 15ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta sexta-feira (3), no Ilha Bufffet, em Vitória.
Os premiados venceram as categorias de fotojornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, repórter cinegrafista e o voto popular.
O fotógrafo Fernando Madeira ficou com o primeiro lugar na categoria fotojornalismo com a foto “O som que cura”.
Na categoria radiojornalismo, os dois primeiros lugares foram da rede. Em primeiro ficou o repórter Vinícius Zagoto, com a matéria para a CBN Vitória “ONG resgata, através da educação, jovens em risco social de bairros violentos de Vitória”. O segundo lugar também ficou com a CBN Vitória, com Patrícia Valim, autora de “A Arte de Somar! Cooperativa de crédito leva projeto de Educação Financeira para as escolas públicas e crianças ensinam outras crianças”.
Os dois premiados na categoria webjornalismo foram de A Gazeta. A repórter Lara Rosado, da equipe do Hub Imobi, juntamente com Flávia Martins, Karine Nobre e Vinicius Viana ficaram com o primeiro lugar com a matéria “Passado e presente: conheça a história de bairros no ES que surgiram de cooperativas”.
Com a matéria “Frutas do Sul do ES pegam a estrada e alimentam alunos de escolas públicas”, Amanda Monteiro e Alberto Borém ficaram com o segundo lugar na categoria webjornalismo.
Entre os cinegrafistas, o primeiro lugar ficou com José Aristides Melo, da TV Gazeta, com “Fertirrigação na produção de morangos”.
O voto popular também ficou com a equipe de A Gazeta formada por Lara Rosado, Flávia Martins, Karine Nobre e Vinicius Viana.

Premiados da Rede Gazeta no 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista

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