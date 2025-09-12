Rede Gazeta é destaque no 12° Prêmio Sebrae de Jornalismo no ES

Premiação

Rede Gazeta é destaque no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo no ES

Profissionais de A Gazeta e CBN Vitória conquistam sete premiações na etapa estadual do prêmio, com reportagens que valorizam o empreendedorismo capixaba

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:34

Vencedores da 12° edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Crédito: THIAGO GUIMARAES

A Rede Gazeta teve presença marcante na cerimônia do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo – ES, realizada na noite de quarta-feira (11). Com trabalhos que abordam o empreendedorismo, a diversidade e a sustentabilidade no Estado, jornalistas de A Gazeta e da CBN Vitória conquistaram sete colocações entre os vencedores das categorias Texto, Áudio e Fotojornalismo.

O prêmio, promovido pelo Sebrae, reconhece produções jornalísticas que valorizam o papel dos pequenos negócios no desenvolvimento econômico e social do país. Ao todo, 13 trabalhos foram premiados na etapa estadual.

Na categoria Texto, o jornalista e editor do Se Cuida, Guilherme Silva conquistou o 1º lugar com a reportagem “Beleza da periferia: movimento encoraja novas empreendedoras no ES”, publicada em A Gazeta. A matéria destaca a força do empreendedorismo feminino em comunidades periféricas e como iniciativas locais estão mudando realidades.

“O prêmio é resultado de muitos anos de trabalho. E se torna ainda mais especial por ser o primeiro do Se Cuida. A reportagem especial dá visibilidade para mulheres empreendedoras da área da beleza da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Mulheres que sabem que empreender, nestes territórios, estimula a geração de renda, fortalece a economia local e amplia a autoestima de comunidades que por muito tempo foram invisibilizadas. O protagonista é delas”, destacou Guilherme.

Também na mesma categoria, o jornalista Felipe Khoury ficou com o 3º lugar com a reportagem “Se vestir para transgredir: o mercado da moda capixaba como forma de resistência”, que discute como a moda é usada como instrumento de afirmação e inclusão.

Na categoria Fotojornalismo, a equipe de A Gazeta conquistou as três primeiras colocações. O fotógrafo Fernando Madeira levou o 1º lugar com o ensaio “Tradição protege árvores e garante produção de borracha sustentável no ES”, que mostra o trabalho de seringueiros capixabas que aliam tradição e preservação ambiental.

O fotógrafo Ricardo Medeiros também se destacou com dois trabalhos premiados: “Socol: a iguaria de origem italiana que alimenta o agroturismo no ES”, que ficou em 2º lugar, e “Doce parceria”, premiado com o 3º lugar.

A CBN Vitória também teve dois trabalhos reconhecidos na categoria Áudio. Um deles é do jornalista Vítor Antunes conquistou o 2º lugar com a reportagem “Como empreendedorismo e transliderança impactam o futuro de pessoas trans”, abordando a realidade de lideranças trans no mercado de trabalho e no mundo dos negócios. Já o 3º lugar ficou com a reportagem “Como a agroecologia está mudando a vida de toda uma comunidade no Norte do ES”, que mostra como as práticas sustentáveis transformam a economia e a vida dos moradores da região.

“Eu fico muito feliz de ter sido um dos premiados da casa, eu acho que a possibilidade de a gente ouvir pessoas faz com que a nossa missão enquanto profissionais de jornalismo em projetar vozes, seja ainda mais importante. Então, esse já é um dos elementos primordiais da minha felicidade em ter feito essa matéria. A minha proposta nesta matéria era de não dar às pessoas trans uma abordagem de fragilidade ou vulnerabilidade, mas de dar protagonismo e de compreendê-las como pessoas líderes dos seus próprios destinos”, ressaltou Vítor

Agora, os primeiros colocados do Espírito Santo seguirão para a etapa regional, apenas um trabalho de cada categoria por região vai para a premiação nacional. Os vencedores nacionais concorrerão ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo que acontece no dia 4 de dezembro em Brasília.

